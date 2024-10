Hit pełen emocji. Niespodzianka w Głogowie

Dla Orlen Wisły to piąta wygrana z rzędu nad odwiecznym rywalem . To jej najlepsza seria w kielecko-płockich starciach od 30 lat. Mecz zakończył się potężną awanturą między Tałantem Dujszebajewem a Xavierem Sabate. Po końcowym gwizdku starli się również zawodnicy. W najbliższych dniach konsekwencje z tych zachowań wyciągnie Komisarz Ligi.

- To był bardzo fajny, ciekawy mecz. W mojej ocenie, było w nim za dużo niesportowych emocji. Taka jest jednak "Święta Wojna". Przyzwyczailiśmy się do tego. Cieszę się, że utrzymaliśmy prowadzenie i koncentrację do końca. Z tym było różnie w tym sezonie. W ostatnich dziesięciu minutach daliśmy z siebie wszystko i zagraliśmy bardzo dobrze. Mamy cztery bramki przewagi przed meczem w Kielcach. Dobrze zareagowaliśmy po porażce z Berlinem. Nie zwieszamy głów. Brawo dla zespołu z Kielc, bo niełatwo jest grać w dwunastu. To było spotkanie na fantastycznym poziomie. Kalendarz nie jest łaskawy, bo pod tym względem mogło być tylko lepiej - tłumaczył Michał Daszek, kapitan zespołu z Kielc.