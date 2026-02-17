Historia w rękach kibiców. ORLEN Superliga ogłasza Wybór Drużyny Dekady!

Wyłonienie najlepszych z najlepszych to zadanie wymagające merytorycznego spojrzenia. O listę nominowanych zadbała Kapituła Superligi - gremium złożone z czołowych dziennikarzy i ekspertów, którzy przez ostatnią dekadę zasiadali w kapitule przyznającej prestiżowe "Gladiatory". To oni, bazując na tysiącach obejrzanych minut meczów, wyselekcjonowali kandydatów w każdej kategorii.

Teraz jednak piłka jest po stronie fanów. To Wy, za pośrednictwem dedykowanej strony 10lat.orlen-superliga.pl, wskażecie zawodników, którzy stworzą Historyczną Drużynę (siódemka meczowa + najlepszy obrońca) oraz Zawodnik i Trener Dekady. Głosowanie startuje dzisiaj i potrwa do 17 maja.

Na przestrzeni ostatniej dekady parkiety ORLEN Superligi były areną występów wybitnych zawodników oraz pracy znakomitych trenerów, którzy nie tylko tworzyli historię swoich klubów, ale także realnie wpływali na rozwój i rosnącą siłę całych rozgrywek. To była dekada dynamicznego rozwoju, profesjonalizacji i ogromnych emocji. Dziś chcemy w wyjątkowy sposób podziękować wszystkim, którzy współtworzyli tę ligę - na parkiecie i poza nim. Szczególne słowa uznania kieruję do kibiców, którzy od dekady są z nami, wspierają swoje drużyny i nadają rozgrywkom niepowtarzalny charakter. Oddajemy w Wasze ręce narzędzie, dzięki któremu możecie wybrać Drużynę Dekady. Wierzę, że będzie to nie tylko plebiscyt, ale także piękne podsumowanie wspólnych dziesięciu lat - mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.

Ty wybierasz. Stwórz swoją Drużynę Dekady! Wybór Drużyny Dekady to interaktywne doświadczenie. Na stronie 10lat.orlen-superliga.pl kibice mogą nie tylko wskazać swoich faworytów, ale też poczuć klimat meczowego parkietu - w serwisie udostępniliśmy oficjalną playlistę, przy której drużyny ORLEN Superligi wychodzą na swoje spotkania.

Po oddaniu głosów każdy kibic może wygenerować spersonalizowaną Kartę Kibica. To unikalna grafika z wybranym przez Was ulubionym Zawodnikiem Dekady oraz całą drużyną marzeń. Zachęcamy do publikowania swoich wyborów w mediach społecznościowych z hasztagiem #10latSuperligi. Pokażmy siłę naszej społeczności!

Więcej informacji i głosowanie: 10lat.orlen-superliga.pl

Nominacje do Drużyny Dekady:

Trener dekady:

- Xavi Sabate

- Talant Dujshebaev

- Tomasz Strząbała

- Patryk Rombel

- Rafał Kuptel

- Marcin Lijewski

Bramkarz dekady:

- Andreas Wolff

- Rafał Stachera

- Adam Malcher

- Sławomir Szmal

- Adam Morawski

- Martin Galia

Obrońca Dekady:

- Michał Olejniczak

- Leon Susnja

- Przemysław Krajewski

- Mateusz Jachlewski

- Tomasz Gębala

- Mirsad Terzić

Lewy Skrzydłowy Dekady:

- Przemysław Krajewski

- Mateusz Jachlewski

- Lovro Mihić

- Dylan Nahi

- Bartłomiej Tomczak

- Manuel Strlek

Lewy Rozgrywający Dekady:

- Michał Jurecki

- Taras Minotskyi

- Karol Bielecki

- Szymon Sićko

- Paweł Podsiadło

- Antoni Łangowski

Środkowy Rozgrywający Dekady:

- Miha Zarabec

- Niko Mindegia

- Kamil Adamski

- Igor Karacić

- Uros Zorman

- Piotr Jędraszczyk

Prawy Rozgrywający Dekady:

- Rafał Przybylski

- Iso Sluijters

- Krzysztof Lijewski

- Marek Szpera

- Alex Dujshebaev

- Rennosuke Tokuda

Prawy Skrzydłowy Dekady:

- Blaz Janc

- Michał Daszek

- Arkadiusz Moryto

- Patryk Mauer

- Marek Marciniak

Najlepsze momenty Lecha Poznań w Lidze Konferencji [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport