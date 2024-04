Gruzin bohaterem, ale nie tylko on błysnął. Świetny występ reprezentanta Polski

26-latek po raz kolejny udowodnił, że ma dryg do gry w drugiej linii, gdzie w reprezentacji Polski widzi go Marcin Lijewski. Nominalny lewoskrzydłowy często gra kombinacyjnie, szuka asyst w trudnych sytuacjach. W sobotnim spotkaniu z KGHM Chrobrym zaliczył 10 kluczowych podań. Do tego rzucił cztery bramki. Raz oddał mocny rzut z dystansu po minięciu bloku. To oznacza, że z jego barkiem jest coraz lepiej.

