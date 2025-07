Górnik Zabrze przekazuje fatalne wieści. Nie dostał licencji, możliwa likwidacja

Piłkarze ręczni Górnika od lat należą do szerokiej krajowej czołówki . Choćby w niedawno zakończonym sezonie walczyli oni o brązowy medal mistrzostw Polski. Minimalnie lepsza okazała się Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Kibice z Zabrza po tak dobrym wyniku mogli spokojnie spoglądać w przyszłość. Niestety do czasu. 10 lipca działacze wydali niepokojący komunikat, który zamieścili między innymi na Facebooku. Dalszy byt sekcji wisi na włosku.

Opuszczenie elity wcale nie byłoby najgorszą wiadomością. Brak funduszy na funkcjonowanie zespołu może doprowadzić do tego, że Zabrze zniknie z krajowej mapy "szczypiorniaka". " Klub deklaruje, że wciąż prowadzi i niezależnie od ostatecznych decyzji będzie prowadził rozmowy mające na celu uratowanie piłki ręcznej w Zabrzu . W najlepszym wypadku klub może rozpocząć rywalizację w jednej z niższych klas rozgrywkowych, jednak na dziś najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest rozpoczęcie procesu likwidacji spółki, o czym zostali poinformowani zawodnicy" - dodano w dalszej części przykrego oświadczenia.

Zaniepokojonym kibicom pozostało jedynie trzymać kciuki za pozytywne rozwiązanie tej trudnej sprawy. Co gorsza, Górnik nie jest jedyną ekipą występującą w Orlen Superlidze, która mierzy się z problemami finansowymi. Niedawno opuszczenie najwyższej klasy rozgrywkowej zapowiedziały Azoty Puławy. "Działaczom zespołu piłkarzy ręcznych nie udało się zebrać potrzebnej kwoty (2 miliony złotych) do udziału w nowej kampanii, chociaż walka o byt trwała do samego końca. Prowadzono rozmowy z potencjalnymi sponsorami, czy władzami miasta Puław. Pozytywnych efektów jednak nie ma" - meldował w maju Kurier Lubelski.