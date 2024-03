Górnik postraszył "Nafciarzy". Azoty wygrały w Głogowie

Górnik znów pokazał, że jest w stanie rywalizować z najlepszymi. W sobotę rozegrał bardzo dobre zawody w obronie i mógł liczyć na wsparcie Piotra Wyszomirskiego. W pierwszej połowie prowadził nawet czterema golami, a do szatni schodził przy wyniku 15:13 na swoją korzyść. Po zmianie stron podopieczni Xaviera Sabate zaczęli lepiej bronić. Na tyle dobrze, że gospodarze długo nie mogli znaleźć drogi do bramki. Orlen Wisła jednak nie odskoczyła. W końcówce znów był remis, ale finalnie lider wygrał dwiema bramkami - 24:22.

- W pierwszej połowie nie byliśmy sobą w obronie. Obudziliśmy się dopiero po przerwie. Dzięki temu, pojawiło się więcej kontrataków i to my mogliśmy nadawać ton rywalizacji - wyjaśniał Marcel Jastrzębski, bramkarz Orlen Wisły.

- Mecz może nie był ładny sportowo, ale mógł się podobać kibicom, bo były emocje do końca. Karne to loteria. Jestem dumny z mojej drużyny. Niedawno na pomeczowe konferencje przychodziliśmy po 12 porażkach z rzędu. Teraz mamy więcej punktów i możemy mieć poczucie niedosytu, bo minimalnie przegrywamy. Nie mamy się czego wstydzić. Może brakuje nam troszeczkę doświadczenia. Nie składamy broni, pracujemy i walczymy dalej o utrzymanie - tłumaczył Michał Prątnicki, szkoleniowiec Zepter KPR-u.

- Wiedzieliśmy, że gospodarze są napędzeni ostatnimi, lepszymi wynikami i grają bardzo twardo. Każdy z zespołów ma problemy kadrowe, co było widoczne. Póki co, sami jesteśmy swoim największym wrogiem, bo popełniamy niewymuszone błędy, momentami nie realizujemy naszych planów. Zbyt często podejmowaliśmy nieprzemyślane decyzje. Mamy jednak dwa punkty i po przerwie reprezentacyjnej zrobimy wszystko, aby wywalczyć miejsce w play-offach - powiedział Bartosz Jurecki, trener Gwardii.

- To bardzo ważna wygrana dla nas. Zagraliśmy bardzo dobrze. Co najważniejsze, konsekwentnie. Od pierwszej do ostatniej minuty. Zwykle przytrafiał nam się kilkuminutowy przestój, przez co gubiliśmy punkty - wyjaśnia Jovan Milicević, prawy rozgrywający klubu z Gdańska.