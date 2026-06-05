Gladiatory 2026: Poznaliśmy najlepszych zawodników i trenera sezonu ORLEN Superligi

Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła nominowanych zawodników i trenerów, a ostatecznego wyboru zwycięzców dokonali kibice oraz sami zawodnicy i sztaby szkoleniowe klubów ORLEN Superligi. W każdej z kategorii o triumfie decydowali kibice (40% wagi głosów) oraz zawodnicy i sztaby szkoleniowe klubów (60% wagi głosów). Wyjątkową kategorią był natomiast Wybór Sezonu - nominowani byli w niej szczypiorniści, którzy najczęściej zdobywali tytuł Zawodnika Serii oraz Tygodnia. W tej kategorii zwycięzcę wybrali wyłącznie kibice. Gladiator dla Króla Strzelców tradycyjnie trafi do zawodnika, który zdobędzie najwięcej bramek w trakcie sezonu.

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski z największą liczbą Gladiatorów

Najwięcej Gladiatorów otrzymają zawodnicy Rebud KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski. Aż pięć statuetek powędruje do przedstawicieli ostrowskiego klubu. W najbardziej prestiżowej kategorii - Zawodnik Sezonu - triumfował Kamil Adamski. Rozgrywający został również wybrany najlepszym Środkowym Rozgrywającym Sezonu, potwierdzając swoją kluczową rolę w zespole. Ostrovia wciąż pozostaje w grze o brązowy medal ORLEN Superligi, a Adamski jest jednym z liderów drużyny walczącej o miejsce na podium.

Kolejne wyróżnienia dla Ostrovii zdobyli Kacper Ligarzewski, który zwyciężył w kategoriach Bramkarz Sezonu oraz Wybór Sezonu. Bramkarz ostrowskiego zespołu był jednym z bohaterów rozgrywek, notując aż 200 skutecznych interwencji i wielokrotnie ratując swoją drużynę w kluczowych momentach spotkań.

W gronie laureatów znalazł się również Dawid Frankowski, który został wybrany Odkryciem Sezonu im. Pawła Kotwicy (do 23 lat).

Trener Sezonu dla Patryka Bombla

Tytuł Trenera Sezonu trafi do Patryka Rombla z PGE Wybrzeża Gdańsk. Szkoleniowiec poprowadził gdański zespół do znakomitego sezonu, a jego praca została doceniona zarówno przez zawodników i sztaby szkoleniowe, jak i kibiców. Co więcej, PGE Wybrzeże Gdańsk jest o krok od wywalczenia brązowego medalu ORLEN Superligi, mając przewagę po pierwszym meczu rywalizacji o trzecie miejsce.

W gronie wyróżnionych znalazł się również Filip Michałowicz, który został wybrany Skrzydłowym Sezonu. Zawodnik ma za sobą bardzo udane rozgrywki, w trakcie których przekroczył barierę 100 zdobytych bramek. Nierozstrzygnięta pozostaje jeszcze rywalizacja o tytuł Króla Strzelców. Najbliżej sięgnięcia po to wyróżnienie jest obecnie Mikołaj Czapliński z PGE Wybrzeża Gdańsk, który ma na swoim koncie 178 trafień.

Wyróżnienia dla ORLEN Wisły Płock, Industrii Kielce i Energa Bank PBS MMTS-u Kwidzyn

Gladiatora dla Obrońcy Sezonu odebrał Przemysław Krajewski z ORLEN Wisły Płock. Doświadczony zawodnik po raz kolejny udowodnił swoją wartość w defensywie, będąc jednym z liderów płockiej drużyny.

Z kolei najlepszym Obrotowym Sezonu został Artsem Karalek z Industrii Kielce. Jeden z najlepszych obrotowych w Europie po raz kolejny udowodnił swoją wyjątkową wartość dla zespołu. Białorusin imponował skutecznością pod bramką rywali oraz nieustępliwością w walce na kole, będąc jednym z filarów drużyny z Kielc.

Gladiator dla Bocznego Rozgrywającego Sezonu trafił do Jovana Milicevicia z Energa Bank PBS MMTS-u Kwidzyn. Serb był prawdziwym motorem napędowym ofensywy kwidzynian - zdobył 151 bramek i dołożył do tego 120 asyst, regularnie biorąc odpowiedzialność za wyniki swojego zespołu i przesądzając o losach wielu spotkań.

Lista zwycięzców plebiscytu Gladiatory 2026:

Zawodnik Sezonu: Kamil Adamski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Trener Sezonu: Patryk Rombel (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Bramkarz Sezonu: Kacper Ligarzewski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Skrzydłowy Sezonu: Filip Michałowicz (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Środkowy Rozgrywający Sezonu: Kamil Adamski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Boczny Rozgrywający Sezonu: Jovan Milicević (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

Obrotowy Sezonu: Artsem Karalek (Industria Kielce)

Obrońca Sezonu: Przemysław Krajewski (ORLEN Wisła Płock)

Odkrycie Sezonu im. Pawła Kotwicy (do 23 lat): Dawid Frankowski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Wybór Sezonu: Kacper Ligarzewski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)





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