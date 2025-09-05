Francuska gwiazda już w siódemce serii

SIÓDEMKA 1. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Andrej Petkovski (Azoty Puławy)

24-letni bramkarz przywitał się z nowym klubem w świetnym stylu. W zwycięskim meczu z Handball Stalą Mielec odbił 14 z 35 rzutów, co dało mu 40-procentową skuteczność. Nie zawiódł w serii siódemek. W piątej serii odbił techniczny rzut Aleha Tarasewicza i dwa punkty pojechały do Puław.

Lewy skrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Reprezentant Polski wysłał sygnał, że w tym roku również będzie bił się o koronę króla strzelców. W spotkaniu z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego był nieomylny w kończeniu akcji z gry, głównie kontrataków. Rzucił dziewięć goli przy 90-procentowej skuteczności. Nie pomylił się w serii rzutów karnych.

Lewy rozgrywający: Kamil Adamski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Najlepszy i najskuteczniejszy zawodnik poprzedniego sezonu zmienił fryzurę, ale nie zmienił sposobu gry. W Gdańsku był motorem napędowym swojego zespołu. Często w pojedynkę ogrywał tamtejszą obronę. Rzucił 10 bramek i zanotował pięć asyst.

Środkowy rozgrywający: Patryk Grzesik (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

Po letnich zmianach w Piotrkowianinie, 20-latek musi wziąć na siebie dużą odpowiedzialność w ataku. W spotkaniu z zespołem z Kwidzyna udowodnił, że nie powinien mieć z tym problemów. Grał bardzo pewnie, co dało mu dziewięć goli na dziesięć prób. Do tego dołożył dwie asysty.

Prawy rozgrywający: Melvyn Richardson (Orlen Wisła Płock)

Już w meczu o Superpuchar Polski udowodnił ponadprzeciętną jakość. W Opolu zagrał pierwsze spotkanie w ORLEN Superlidze. Tym razem bardziejskuteczny był z gry. Rzucił pięć takich bramek, jedną dorzucił z siódmego metra. Do tego zanotował cztery kluczowe podania.

Prawy skrzydłowy: Filip Stefani (Handball Stal Mielec)

W poprzednim sezonie był dziesiątym najlepszym strzelcem Ligi Centralnej. Z ORLEN Superligą przywitał się w bardzo dobrym stylu. W spotkaniu z Azotami rzucił siedem goli - w tym tego najważniejszego, na wagę remisu i rzutów karnych. Zanotował 88-procentową skuteczność.

Kołowy: Abel Serdio (Orlen Wisła Płock)

Hiszpan nie zawodził, kiedy dostał piłkę na szósty metr. W zwycięskim meczu z Corotop Gwardią wykorzystał pięć z sześciu rzutów z pozycji.

Zawodnicy serii: Andrej Petkovski, Grzesik