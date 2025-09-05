Francuska gwiazda już w siódemce serii
Inauguracja ORLEN Superligi przyniosła ogrom emocji. Trzy z sześciu meczów zakończyło się seriami rzutów karnych. Kto był bohaterem pierwszej serii?
SIÓDEMKA 1. SERII ORLEN SUPERLIGI:
Bramkarz: Andrej Petkovski (Azoty Puławy)
24-letni bramkarz przywitał się z nowym klubem w świetnym stylu. W zwycięskim meczu z Handball Stalą Mielec odbił 14 z 35 rzutów, co dało mu 40-procentową skuteczność. Nie zawiódł w serii siódemek. W piątej serii odbił techniczny rzut Aleha Tarasewicza i dwa punkty pojechały do Puław.
Lewy skrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)
Reprezentant Polski wysłał sygnał, że w tym roku również będzie bił się o koronę króla strzelców. W spotkaniu z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego był nieomylny w kończeniu akcji z gry, głównie kontrataków. Rzucił dziewięć goli przy 90-procentowej skuteczności. Nie pomylił się w serii rzutów karnych.
Lewy rozgrywający: Kamil Adamski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)
Najlepszy i najskuteczniejszy zawodnik poprzedniego sezonu zmienił fryzurę, ale nie zmienił sposobu gry. W Gdańsku był motorem napędowym swojego zespołu. Często w pojedynkę ogrywał tamtejszą obronę. Rzucił 10 bramek i zanotował pięć asyst.
Środkowy rozgrywający: Patryk Grzesik (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)
Po letnich zmianach w Piotrkowianinie, 20-latek musi wziąć na siebie dużą odpowiedzialność w ataku. W spotkaniu z zespołem z Kwidzyna udowodnił, że nie powinien mieć z tym problemów. Grał bardzo pewnie, co dało mu dziewięć goli na dziesięć prób. Do tego dołożył dwie asysty.
Prawy rozgrywający: Melvyn Richardson (Orlen Wisła Płock)
Już w meczu o Superpuchar Polski udowodnił ponadprzeciętną jakość. W Opolu zagrał pierwsze spotkanie w ORLEN Superlidze. Tym razem bardziejskuteczny był z gry. Rzucił pięć takich bramek, jedną dorzucił z siódmego metra. Do tego zanotował cztery kluczowe podania.
Prawy skrzydłowy: Filip Stefani (Handball Stal Mielec)
W poprzednim sezonie był dziesiątym najlepszym strzelcem Ligi Centralnej. Z ORLEN Superligą przywitał się w bardzo dobrym stylu. W spotkaniu z Azotami rzucił siedem goli - w tym tego najważniejszego, na wagę remisu i rzutów karnych. Zanotował 88-procentową skuteczność.
Kołowy: Abel Serdio (Orlen Wisła Płock)
Hiszpan nie zawodził, kiedy dostał piłkę na szósty metr. W zwycięskim meczu z Corotop Gwardią wykorzystał pięć z sześciu rzutów z pozycji.
Zawodnicy serii: Andrej Petkovski, Grzesik