forBET partnerem Superligi

Umowa pomiędzy stronami została zawarta na okres dwóch sezonów - 2024/2025 oraz 2025/2026. Na mocy podpisanego kontraktu, obecność marki forBET będzie widoczna podczas wszystkich meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet. Logotyp marki pojawi się m.in. na bandach wideo, ściankach do wywiadów i mixed-zone, w mediach digitalowych oraz podczas transmisji meczów w sportowych kanałach Telewizji Polsat i streamingowych w Emocje.TV.

- Piłka ręczna to jeden z najpopularniejszych sportów w naszej ofercie. Gdy zaczęliśmy szukać pola, na którym jeszcze nie byliśmy obecni wizerunkowo, to naturalnie skierowaliśmy się w kierunku ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet. Myślę, że przez najbliższe dwa lata piłka ręczna będzie dla nas na równi z piłką nożną. To będą najważniejsze aktywności, jeśli chodzi o działania marketingowe i sponsoringowe - mówi Paweł Majewski, prezes forBET Zakłady Bukmacherskie.