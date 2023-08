Festiwal strzelecki Kielc i Płocka. Derbowe emocje i nieudany powrót

- Musimy uczyć się od najlepszych. Do 45. minuty wyglądało to całkiem nieźle z naszej strony, ale później rywale włączyli wyższy bieg. Ten fragment Kielce wygrały 14:3 - powiedział Witalij Nat , trener Chrobrego.

Podobny scenariusz miał pojedynek Orlen Wisły Płock w Piotrkowie Trybunalskim. Podopieczni Xaviera Sabate potrzebowali chwili na złapanie odpowiedniego rytmu. Do przerwy prowadzili 15:11, ale później zdeklasowali rywala, wygrywając 39:20. Udany debiut w polskiej elicie zaliczył Mirko Alilović . 38-letni bramkarz z Chorwacji odbił dziewięć rzutów, co przełożyło się na 53-procentową skuteczność.

Górnik Zabrze z aspiracjami do podium

Aspiracje do brązowego medalu potwierdził Górnik Zabrze , który na start zagrał na trudnym terenie w Ostrowie Wielkopolskim. Zespół Tomasza Strząbały wygrał 32:23. W nowy zespół bardzo dobrze wkomponowali się król strzelców poprzedniego sezonu Taras Minocki (6 bramek) oraz reprezentant Czech Lukas Morkovsky .

Zmagania od pewnego zwycięstwa zaczęły również Azoty Puławy , które w "sponsorskich" derbach ograły Grupę Azoty Unię Tarnów 28:22. Do zwycięstwach poprowadził ich duet: Deividas Virbauskas-Kacper Adamski, którzy zdobyli odpowiednio dziewięć i osiem bramek.

Zdecydowanie więcej emocji przyniosły Derby Pomorza. MTTS Kwidzyn pokonał Energę Wybrzeże Gdańsk 33:30. Spotkanie obfitowało w twarde zagrania. Gospodarze w obu połowach zyskiwali przewagę, aby ją roztrwaniać. Losy spotkania ważyły się niemal do końca. Bohaterem MMTS-u został bramkarza Łukasz Zakreta , który odbił 16 rzutów.

- To było bardzo ciężkie spotkanie. Pierwszy mecz w sezonie to zawsze podwójna niepewność, bo jest stres o to, w jakiej jesteśmy dyspozycji. Nasza gra była falowa. Na szczęście, w większości stykowych sytuacji chłodna głowa była po naszej stronie - przyznał Bartłomiej Jaszka, trener MMTS-u.