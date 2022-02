Fatalna kontuzja Polaka "Prosimy realizatora o niepokazywanie powtórek"

Tatran Presov przegrał z Orlen Wisłą Płock 15-29 w ramach rozgrywek Ligi Europejskiej w grupie A . Polski zespół przybliżył się do zajęcia pierwszego miejsca na koniec zmagań grupowych. Do rozegrania pozostało im dwa mecze, na tę chwilę są liderem.

Orlen Wisła Płock blisko wygrania grupy A w Lidze Europejskiej

Niestety wysokie zwycięstwo polska drużyna okupiła potworną kontuzją jednego ze swoich graczy. Krzysztof Komarzewski starał się w defensywie do samego końca i w jednym z ostatnich fragmentów spotkania przypłacił ambitną postawę kontuzją.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Swoboda na mityngu Copernicus Cup pokonała w finale 60 metrów trzykrotną mistrzynię olimpijską z Tokio Jamajkę Elaine Thompson-Herah. WIDEO Polsat Sport

Polak, mimo już rozstrzygniętej kwestii zwycięstwa w meczu, nie chciał pozwolić by rywal mógł przyjąć podanie i odwrócić się do rzutu. Krył blisko przeciwnika, doszło do kolizji, przez którą Komarzewski upadał. Próbował ratować się instynktownym podparciem ręki, wtedy jego nadgarstek nie wytrzymał.

Czytaj dalej: Polki mają grać w Rosji wcześniej niż piłkarze. Kiedy decyzja?

Komentatorzy stacji "Eurosport" nie mogli znaleźć odpowiednich słów, by opisać to co zobaczyli na kilku powtórkach "Fatalny uraz, fatalna kontuzja, najgorsza informacja, którą można było zobaczyć. Tak to się nie powinno zakończyć. Prosimy realizatora o niepokazywanie powtórek. Olbrzymia strata i szkoda. Nie takiego zakończenia sobie życzyliśmy".