Emocjonujący start ORLEN Superligi. Połowa meczów rozstrzygnęła się w rzutach karnych

Pierwsze mecze nowego sezonu przyniosły ogrom emocji. Do wyłonienia zwycięzcy dwóch inauguracyjnych, wtorkowych spotkań potrzebne były rzuty karne. Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn pokonała na wyjeździe Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Po 60 minutach był remis 25:25. Podopieczni Bartłomieja Jaszki wygrali w serii siódemek 4:3.

- Początek ligi jest zawsze nerwowy. Ten mecz właśnie tak wyglądał. W jednym momencie prowadziliśmy trzema bramkami, aby za chwilę przegrywać trzema. Ostatecznie wygraliśmy po rzutach karnych na ciężkim terenie, bo w Piotrkowie zawsze gra się ciężko - powiedział Bartłomiej Jaszka, szkoleniowiec gości.

- W każdym meczu będziemy szukać punktów i to się dziś potwierdziło. Mogliśmy to spotkanie wygrać w normalnym czasie, mogliśmy też go przegrać. Przegraliśmy ostatecznie w rzutach karnych, ale z jednego punktu też jesteśmy zadowoleni - wyjaśniał Michał Matyjasik, trener Piotrkowianina.

Po trzech latach ORLEN Superliga wróciła do Mielca. Tym razem do nowej hali. Handball Stal przeszła spore zmiany kadrowe w porównaniu z rozgrywkami na niższym poziomie. Beniaminek na start podjął również odmienione Azoty Puławy. Spotkanie długo było wyrównane. W ostatnim kwadransie goście wypracowali trzybramkową przewagę. Taką mieli jeszcze dwie minuty przed końcem. Gospodarze zagrali ambitnie. Tuż przed końcem gola na remis 25:25 rzucił Filip Stefani. W karnych przyjezdni wygrali 4:3. Z nową ekipą udanie przywitał się macedoński bramkarz Andrej Petkowski, który bronił z 40-procentową skutecznością.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że to było otwarcie sezonu. Kibice stworzyli fajną atmosferę, a rywale postawili trudne warunki. Mecz długo był na styku. Z przebiegu rywalizacji, jestem bardzo zadowolony. Przy odrobinie zimnej głowy w końcówce, mogliśmy zakończyć to bez dramaturgii rzutów karnych - powiedział Patryk Kuchczyński, trener Azotów.

W środę swoje problemy mieli faworyci z Płocka i Kielc. Orlen Wisła wygrała w Opolu 37:26, chociaż do przerwy prowadziła z Corotop Gwardią tylko jednym golem.

- Gwardia zagrała bardzo dobrą pierwszą połowę. Sprawili wiele problemów naszej obronie. Pewne rzeczy nam nie wychodziły. Opole grało odważnie. Po przerwie zniwelowaliśmy nasze problemy i wszystko układało się po naszej myśli. To było atrakcyjne spotkanie, bo nie zabrakło wielu bramek i ciekawych akcji - ocenił Michał Daszek, kapitan Orlenu Wisły.

Industria Kielce grała w Kaliszu. Długo nie mogła odskoczyć od Netlandu MKS-u Kalisz. Miała cztery, pięć bramek przewagi. Większą różnicę wypracowała w samej końcówce. Wygrała 38:27.

- Nie mogliśmy odskoczyć, bo dobre akcje przeplataliśmy gorszymi. Widać zmęczenie zawodników, bo graliśmy kilka dni po wyczerpującym fizycznie meczu o Superpuchar Polski. Jesteśmy też w końcówce okresu przygotowawczego i dlatego nasza gra falowała. Graliśmy dwie, trzy fajne akcje, by przyszły trzy, cztery złe - tłumaczył Krzysztof Lijewski, drugi trener kieleckiego zespołu.

Przed kluczowym meczem w walce o fazę grupową Ligi Europejskiej podbudował się KGHM Chrobry Głogów, który pokonał na wyjeździe Zepter KPR Legionowo 25:20. Drużyna z Dolnego Śląska prowadziła przez większość meczu różnicą około trzech bramek. Ambitni gospodarze zdołali wyrównać na kwadrans przed końcem, ale później znów odskoczył faworyt, który miał w bramce dobrze dysponowanego Antona Dereviankina.

- To była dobra walka, w duchu fair-play. Wiedzieliśmy, że to będzie wymagający mecz. W poprzednim sezonie toczyliśmy ze sobą właśnie takie pojedynki. Legionowo to zupełnie inny zespół niż jeszcze rok temu. Widać rękę trenera Tomasza Strząbały. Byliśmy mocno nastawieni na zwycięstwo. Może to nie było piękne widowisko. Wynik wskazuje, że postawiliśmy na obrony. Liczą się trzy punkty - powiedział Witalij Nat, trener KGHM Chrobrego.

Olbrzymie emocje przyniosło spotkanie PGE Wybrzeża Gdańsk z Rebud KPR-em Ostrovią Ostrów Wielkopolski. Obie drużyny stworzyły kapitalne widowiska w ćwierćfinale poprzednich rozgrywek. Podobnie było tym razem. Długo wydawało się, że górą będą goście, których grę dobrze napędzał Kamil Adamski. Gracze Kima Rassmusena stawiali mocne warunki w obronie. Do przerwy prowadzili 14:11. W drugiej części gospodarze zmienili sposób gry i doprowadzili do remisu 26:26. Seria rzutów karnych była bardzo długa, bo do wyłonienia zwycięzcy potrzebne było dziewięć serii. Bohaterem został Mateusz Zembrzycki, który odbił dwie siódemki, a PGE Wybrzeże wygrało 8:7.

- W końcówce meczu zachowaliśmy zimną głowę, ale przy rzutach karnych był delikatny stresik. Cieszymy się z tego zwycięstwa. To był fajny mecz, szczególnie dla kibiców, bo nie zabrakło walki. Myślę, że po takim przebiegu rywalizacji te dwa punkty będą smakować bardzo dobrze. W pierwszej połowie nie wychodziła nam obrona. Wyszliśmy bardzo naładowani, ale nie graliśmy tego nad czym pracowaliśmy przez półtora miesiąca. W przerwie podeszliśmy do tego ze spokojem. W drugiej części zaprezentowaliśmy już nasze możliwości - powiedział Mikołaj Czapliński, lewoskrzydłowy drużyny z Gdańska, który w czwartek rzucił dziewięć bramek.

Druga seria ORLEN Superligi zostanie rozegrana między sobotą a poniedziałkiem.