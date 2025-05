Dominacja faworytów w walce o finał. Śląsk może liczyć już tylko na pracę w gabinetach

- W ataku graliśmy szybko, ale przy tym kombinacyjnie, często nieprzewidywalnie, co było ciężkie do rozszyfrowania. Cieszy mobilność w obronie. Przejęliśmy sporo piłek, z czego uruchomialiśmy kontrataki. Ostrovia miała problemy z dojściem do klarownych sytuacji. Nasi zawodnicy byli szczególnie uważni na obrotowych. To ich jedna z najjaśniejszych stron. Podobnie jak na Kamila Adamskiego. On rzucił kilka bramek, ale nie kilkanaście. Ostrów lubi biegać, ale trafił tylko raz z kontry. To pokazuje, że byliśmy bardzo czujni i dobrze organizowaliśmy powrót do obrony - wyjaśniał Krzysztof Lijewski, drugi trener kieleckiego zespołu.

Reklama