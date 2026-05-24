Demolka w pierwszej połowie. Tego w "Świętej Wojnie" dawno już nie było

Na te spotkania patrzy cała interesująca się piłką ręczną Europa, choć przecież Orlen Wisła Płock i Industria Kielce nie dostały się nawet do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Mają jednak to coś, co przyciąga uwagę. Do niedawna była to też rywalizacja trenerów - Tałanta Dujszebajewa i Xaviera Sabate, ten pierwszy opuścił jednak Industrię, właśnie po przegranej z Płockiem w finale Pucharu Polski. Schedę po nim przejął Krzysztof Lijewski, w końcu miał wszystkich zdrowych zawodników. Tyle że i tak zdecydowanym faworytem w swojej hali byli gospodarze. Na fali, bez takich zawirowań w ostatnim czasie.

Wystarczył kwadrans, by to jednak oni znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

Finał Orlen Superligi. Płock kontra Kielce w walce o złoto. Trzeba wygrać dwa spotkania

Industria wygrała w tym sezonie z "Nafciarzami" w Superpucharze Polski, ale była gorsza tak w tych zmaganiach ligowych, jak i w półfinale krajowego pucharu. W bitwie o złoto - do dwóch zwycięstw - miała przywilej ewentualnego trzeciego spotkania na własnym terenie. Rok temu go nie potrzebowała, wtedy rozstrzygnęła losy w dwóch potyczkach, obie wygrała po karnych.

I takiego zaciętego meczu mogliśmy spodziewać się teraz. Tymczasem sytuacja między 5. a 20. minutą ułożyła się fatalnie, patrząc od strony aktualnych mistrzów Polski.

Krzysztof Lijewski, trener Industrii Kielce

Te pierwsze minuty były na remis, udaną akcję miał Miha Zarabec, odpowiedział Arkadiusz Moryto. Jedni i drudzy stawiali na mocną obronę, goście w pierwszych 10 minutach dostali dwie kary. To jednak oni się cieszyli, zaczęli uciekać. Między tą bramką Zarabeca z 2. minuty, a trafieniem Mitji Janca z 16., gospodarze nie zdobyli ani jednej bramki z gry. Były tylko dwa skuteczne rzuty karne Melvyna Richardsona - i to wszystko. Pudła Daszka, Kosorotowa, rozbijanie się o środek Industrii - to miało wpływ. Podobnie jak i uraz Przemysława Krajewskiego, który zderzył się z Michałem Olejniczakiem. Klemen Ferlin w bramce Industrii nie miał może wysokiej skuteczności, ale te pojedyncze jego interwencje były spektakularne.

Graczom z Płocka zaczęły puszczać nerwy, trenerowi Sabate - także. Może i miał rację, uważając, że faul Abela Serdio był na dwie minuty, a nie na czerwoną kartkę, ale przesadził. Zobaczył żółtą kartkę, za chwilę dwie minuty. I dodatkowy gracz z pola musiał zejść z boiska. A jeszcze na dodatek karę wyłapał Michał Daszek, faulujący Dylana Nahiego.

Melvyn Richardson, w tle Dylan Nahi

Industria korzystała, sama była skuteczna, miała wielu egzekutorów. W 15. minucie Nahi trafił na 9:3, w 20. było już 13:5. To gigantyczna przewaga, która miała decydujący wpływ na to spotkanie. Po pierwszej połowie obie ekipy dzieliło właśnie osiem trafień.

Zaraz po przerwie Kielczanie uciekli na 10 trafień, było 21:11 na ich korzyść. Zostało 27 minut, wydawało się, że losy tu zostały już rozstrzygnięte. Przyszły jednak dwie udane akcje Melvyna Richardsona, wreszcie zaczęła działać defensywa obrońców tytułu, swoje w bramce dołożył Mirko Alilović, który zastąpił Bergeruda.

Cztery bramki Orlenu Wisły sprawiły, że hala w Płocku znów się ożywiła. Wynik 15:21 już tak źle nie wyglądał. W 43. minucie połowa tych strat była już odrobiona, gdy z karnego rzucił Richardson (17:22). A goście mieli coraz większe problemy w ataku pozycyjnym, popełniali błędy.

Tyle że tych pięciu trafień różnicy "Nafciarze" nie potrafili już zmniejszyć. A mieli szanse. I jednak to Kielczanie są w dużo lepsze sytuacji w walce o złoto.

Drugie spotkanie w niedzielę 1 czerwca w Kielcach - początek o godz. 12.45. Jeśli Orlen Wisła wygra w Hali Legionów, mistrza Polski poznamy dopiero za dwa tygodnie, po trzecim spotkaniu w Płocku.

Orlen Superliga. Finał - 1. mecz

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce 25:30 (11:19)

Orlen Wisła: Bergerud, Alilović, Borucki - Zarabec 1, Richardson 7 (3/3), Janc 2, Fazekas 3, Mihić 2, Daszek 2, Krajewski 1, Kosorotow 4, Dawydzik 2, Szita, Susnja, Samoiła 1.

Kary: 12 minut. Rzuty karne: 3/3.

Industria: Ferlin, Morawski - Moryto 1, Vlah 4, Jarosiewicz 4 (3/3 z karnych), Maqueda 1, Olejniczak 1, Karaliok 5, Nahi 3, A. Dujszebajew 3, Jędraszczyk 3, Sićko 1, D. Dujszebajew 2, Kounkoud 1, Monar 1, Rogulski.

Kary:12 minut. Rzuty karne: 4/4.





