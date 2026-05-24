Demolka w pierwszej połowie. Tego w "Świętej Wojnie" dawno już nie było

Andrzej Grupa

Starcia naszych eksportowych zespołów z Płocka i Kielc zazwyczaj w ostatnim czasie były bardzo zacięte, ale też pełne kar i czerwonych kartek. Dziś w Płocku, w pierwszym starciu Orlen Superligi, też było aż 20 minut osłabień przed przerwą oraz jedna dyskwalifikacja. Nikt się chyba jednak nie spodziewał, że zespołem, który zdeklasuje wtedy rywala, zostanie Industria Kielce. A prowadziła po 30 minutach 19:11, a zaraz po przerwie - 21:11. W kilka minut Płocczanie odrobili połowę strat. I chcieli ruszyć w dalszą pogoń.

Arkadiusz Moryto kontra Przemysław Krajewski w finale Orlen Superligi Przemyslaw Strąk / PressFocusNewspix.pl

Na te spotkania patrzy cała interesująca się piłką ręczną Europa, choć przecież Orlen Wisła Płock i Industria Kielce nie dostały się nawet do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Mają jednak to coś, co przyciąga uwagę. Do niedawna była to też rywalizacja trenerów - Tałanta Dujszebajewa i Xaviera Sabate, ten pierwszy opuścił jednak Industrię, właśnie po przegranej z Płockiem w finale Pucharu Polski. Schedę po nim przejął Krzysztof Lijewski, w końcu miał wszystkich zdrowych zawodników. Tyle że i tak zdecydowanym faworytem w swojej hali byli gospodarze. Na fali, bez takich zawirowań w ostatnim czasie.

Wystarczył kwadrans, by to jednak oni znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

Industria wygrała w tym sezonie z "Nafciarzami" w Superpucharze Polski, ale była gorsza tak w tych zmaganiach ligowych, jak i w półfinale krajowego pucharu. W bitwie o złoto - do dwóch zwycięstw - miała przywilej ewentualnego trzeciego spotkania na własnym terenie. Rok temu go nie potrzebowała, wtedy rozstrzygnęła losy w dwóch potyczkach, obie wygrała po karnych.

I takiego zaciętego meczu mogliśmy spodziewać się teraz. Tymczasem sytuacja między 5. a 20. minutą ułożyła się fatalnie, patrząc od strony aktualnych mistrzów Polski.

Mężczyzna w białej koszulce z logo drużyny sportowej gestykuluje energicznie, stojąc na hali sportowej, obok zawodnika w żółtym stroju z numerem 15.
Krzysztof Lijewski, trener Industrii KielceANNA KLEPACZKO / FOTOPYKNewspix.pl

Te pierwsze minuty były na remis, udaną akcję miał Miha Zarabec, odpowiedział Arkadiusz Moryto. Jedni i drudzy stawiali na mocną obronę, goście w pierwszych 10 minutach dostali dwie kary. To jednak oni się cieszyli, zaczęli uciekać. Między tą bramką Zarabeca z 2. minuty, a trafieniem Mitji Janca z 16., gospodarze nie zdobyli ani jednej bramki z gry. Były tylko dwa skuteczne rzuty karne Melvyna Richardsona - i to wszystko. Pudła Daszka, Kosorotowa, rozbijanie się o środek Industrii - to miało wpływ. Podobnie jak i uraz Przemysława Krajewskiego, który zderzył się z Michałem Olejniczakiem. Klemen Ferlin w bramce Industrii nie miał może wysokiej skuteczności, ale te pojedyncze jego interwencje były spektakularne.

Graczom z Płocka zaczęły puszczać nerwy, trenerowi Sabate - także. Może i miał rację, uważając, że faul Abela Serdio był na dwie minuty, a nie na czerwoną kartkę, ale przesadził. Zobaczył żółtą kartkę, za chwilę dwie minuty. I dodatkowy gracz z pola musiał zejść z boiska. A jeszcze na dodatek karę wyłapał Michał Daszek, faulujący Dylana Nahiego.

Zawodnik drużyny w niebieskich koszulkach wykonuje rzut podczas meczu piłki ręcznej, w tle widać obserwujących kibiców oraz rywala w żółto-niebieskim stroju.
Melvyn Richardson, w tle Dylan NahiANNA KLEPACZKO / FOTOPYKNewspix.pl

Industria korzystała, sama była skuteczna, miała wielu egzekutorów. W 15. minucie Nahi trafił na 9:3, w 20. było już 13:5. To gigantyczna przewaga, która miała decydujący wpływ na to spotkanie. Po pierwszej połowie obie ekipy dzieliło właśnie osiem trafień.

Zaraz po przerwie Kielczanie uciekli na 10 trafień, było 21:11 na ich korzyść. Zostało 27 minut, wydawało się, że losy tu zostały już rozstrzygnięte. Przyszły jednak dwie udane akcje Melvyna Richardsona, wreszcie zaczęła działać defensywa obrońców tytułu, swoje w bramce dołożył Mirko Alilović, który zastąpił Bergeruda.

Cztery bramki Orlenu Wisły sprawiły, że hala w Płocku znów się ożywiła. Wynik 15:21 już tak źle nie wyglądał. W 43. minucie połowa tych strat była już odrobiona, gdy z karnego rzucił Richardson (17:22). A goście mieli coraz większe problemy w ataku pozycyjnym, popełniali błędy.

Tyle że tych pięciu trafień różnicy "Nafciarze" nie potrafili już zmniejszyć. A mieli szanse. I jednak to Kielczanie są w dużo lepsze sytuacji w walce o złoto.

Drugie spotkanie w niedzielę 1 czerwca w Kielcach - początek o godz. 12.45. Jeśli Orlen Wisła wygra w Hali Legionów, mistrza Polski poznamy dopiero za dwa tygodnie, po trzecim spotkaniu w Płocku.

Orlen Superliga. Finał - 1. mecz

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce 25:30 (11:19)

Orlen Wisła: Bergerud, Alilović, Borucki - Zarabec 1, Richardson 7 (3/3), Janc 2, Fazekas 3, Mihić 2, Daszek 2, Krajewski 1, Kosorotow 4, Dawydzik 2, Szita, Susnja, Samoiła 1.

Kary: 12 minut. Rzuty karne: 3/3.

Industria: Ferlin, Morawski - Moryto 1, Vlah 4, Jarosiewicz 4 (3/3 z karnych), Maqueda 1, Olejniczak 1, Karaliok 5, Nahi 3, A. Dujszebajew 3, Jędraszczyk 3, Sićko 1, D. Dujszebajew 2, Kounkoud 1, Monar 1, Rogulski.

Kary:12 minut. Rzuty karne: 4/4.

ORLEN Superliga
Finały
24.05.2026
12:45
Zakończony
Miha Zarabec
2'
Melvyn Richardson
4' , 9' , 34' , 36' , 40' , 43' , 45'
Mitja Janc
16' , 21' , 29'
Gergo Fazekas
18' , 22'
Lovro Mihić
23' , 30'
Michał Daszek
26' , 48'
Przemysław Krajewski
37'
Sergei Kosorotov
38' , 46' , 50' , 58'
Dawid Dawydzik
56' , 60'
Kiryl Samoila
59'
Arkadiusz Moryto
3'
Aleks Vlah
7' , 20' , 44' , 49'
Piotr Jarosiewicz
8' , 12' , 54' , 59'
Jorge Maqueda
9'
Michał Olejniczak
10'
Artsem Karalek
13' , 17' , 25' , 33' , 52'
Dylan Nahi
15' , 15' , 31'
Alex Dujshebaev
16' , 22' , 28' , 55'
Piotr Jędraszczyk
19' , 26' , 30'
Daniel Dujshebaev
30' , 47'
Benoit Kounkoud
39'
Theo Monar
46'
