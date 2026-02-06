Dekada Gladiatorów. ORLEN Superliga świętuje 10 lat ligi zawodowej!

W 2016 roku startowaliśmy z wizją stworzenia produktu, który odda charakter piłki ręcznej - dyscypliny twardej i widowiskowej. Przez te 10 lat ORLEN Superliga stała się nowoczesnym projektem, w ramach którego profesjonalizacji uległa nie tylko sama liga, ale i wszystkie jej ogniwa: stale rozwijające się kluby, sędziowie oraz zawodnicy, którzy zyskali najwyższe standardy pracy. Postawiliśmy na nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki którym kibice mogą pełniej doświadczać sportowych emocji, a całkowity rebranding, który przeszła liga, nadał jej unikalną i rozpoznawalną w całej Europie tożsamość. Dziś nowoczesne polskie hale są miejscem, w którym światowej klasy gwiazdy rzucają wyzwanie młodym, perspektywicznym polskim zawodnikom, tworząc wyjątkową mieszankę energii i doświadczenia.

Za nami dekada intensywnej pracy nad marką, która dziś jest synonimem sportowej jakości. To był czas fascynującej zmiany pokoleniowej - na naszych oczach dojrzewali zawodnicy, którzy obecnie są największymi gwiazdami ligi. Wielu z nich płynnie przeszło na drugą stronę sportowej barykady, zostając cenionymi trenerami czy sprawnymi menedżerami zarządzającymi swoimi klubami. Spoglądając z dystansu na drogę, którą wspólnie przeszliśmy, czuję ogromną dumę, ale mam świadomość, że to cały czas początek drogi. Polskie kluby to dziś nowoczesne i stabilne organizacje, które śledzi coraz większa rzesza kibiców i coraz śmielej rywalizują w rozgrywkach europejskich. To bardzo dobre podwaliny pod dalszy rozwój - mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.

Nowy wygląd na nowe dziesięciolecie

Pierwszym krokiem jubileuszowych obchodów jest zmiana identyfikacji wizualnej. Od dzisiaj ORLEN Superliga będzie posługiwać się specjalnym, logotypem 10-lecia. Zmiany zobaczą również widzowie przed telewizorami - w transmisjach Polsat Sport oraz na platformie Emocje.TV gdzie pojawią się elementy jubileuszowej oprawy graficznej, podkreślające wyjątkowy charakter obecnego sezonu. Jubileuszowe komunikaty będą również towarzyszyć kibicom na żywo, podczas każdego meczu w halach sportowych w całej Polsce.

Drużyna Dekady. Eksperci nominują, kibice wybierają

Najważniejszą inicjatywą startu obchodów jest plebiscyt na Drużynę Dekady ORLEN Superligi. To hołd dla zawodników, którzy przez ostatnie 10 lat najbardziej elektryzowali trybuny.

Proces wyboru jest dwuetapowy i oparty na najwyższym poziomie merytorycznym. Listę nominowanych w poszczególnych kategoriach przygotowała specjalna Kapituła Superligi - dziennikarze i komentatorzy, którzy przez ostatnią dekadę zasiadali w gremiach nominując do Gladiatorów - Superligowych tytułów dla najlepszych w sezonie. Spośród wyselekcjonowanej przez nich "szóstki" na każdej pozycji, to kibice w głosowaniu online wyłonią ostateczny skład marzeń.

Jubileuszowy rok to nie tylko czas wspomnień, ale przede wszystkim rozgrzewka przed tym, co przyniesie przyszłość. Najciekawsze historie dopiero zostaną napisane.

Piłka ręczna David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Piłka ręczna © Paweł Bejnarowicz materiały prasowe

Moise Kouame - Aleksandar Kovacevic. Skrót meczu Polsat Sport