Czołowe zespoły ORLEN Superligi zmierzą się w Zielonej Górze

Mieszkańców Zielonej Góry czeka nie lada gratka. Do stolicy województwa lubuskiego przyjadą 20-krotni mistrzowie Polski i zwycięzcy Ligi Mistrzów, zawodnicy Industrii Kielce . W roli gospodarza podejmować ich będzie KGHM Chrobry Głogów.

Głogowianie przenieśli mecz do Zielonej Góry ze względu na brak dostępności własnej hali i wieloletnią współpracę klubu z lokalnym AZS Zielona Góra. Chrobry to jedna z czołowych drużyn ORLEN Superligi, obecnie zajmuje 3. miejsce w tabeli i wiele wskazuje na to, że w tym sezonie zespół będzie walczył o medale.