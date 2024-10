Ciekawa rywalizacja w Ostrowie. W poniedziałek pierwsze od ośmiu lat „Derby Dolnego Śląska”

- W tabeli dochodzi do sporych przetasowań. Nie ulega wątpliwości, że zespół z Kalisza prezentuje się bardzo dobrze. Zawodnicy Rafała Kuptela grają równo. Wygrali większość z tego, co mieli wygrać. Do tego doszedł bonus i niespodzianka, jaką było ogranie Górnika Zabrze. Mają nowych zawodników, którzy dobrze wkomponowali się w drużynę. To niewygodny przeciwnik do grania. Nie przyjadą do nas tylko rozegrać spotkania. My nie będziemy mieli czasu na trening. Musimy zachować pełną koncentracją i szacunek - tłumaczy Krzysztof Lijewski, drugi trener kieleckiego zespołu.