Chrobry ograł Górnika w dobrym stylu. Mestrić bohaterem Ostrowa

- Mecz kończy się dopiero wtedy, kiedy sędzia da odpowiedni znak. Nie dochodzi do tego sekundę przed syreną. Zawsze należy być skupionym do końca. W obrony piłek trzeba włożyć bardzo dużo pracy. Analiza wideo, rozmowa z trenerami, innymi bramkarzami. Kiedyś ja uratuje mecz, kiedyś ktoś inny. Piłka ręczna to sport zespołowy. Każdy musi dołożyć coś od siebie. Jeśli z takim nastawieniem pojedziemy do Gdańska, to tam będziemy cieszyć się ze zwycięstwa - powiedział Sandro Mestrić, bramkarz Rebud KPR-u Ostrovii Ostrów Wielkopolski.