- Momentami był to bardzo dobry mecz w obronie z naszej strony. Chcieliśmy zagrać stabilnie, bo tego nam brakowało we wcześniejszych spotkaniach. Mieliśmy okazje do biegania kontrataków i rzucania łatwych bramek. Duże brawa dla chłopaków, że tak zareagowali na poprzednie, niekorzystne wyniki. Mamy dużo plusów. Musimy jednak szybko ochłonąć i przygotowywać się na kolejny mecz - powiedział Maciej Nowakowski, trener klubu z Ostrowa.