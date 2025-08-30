Były reprezentant Polski mówi wprost: Szkoda, że za moich czasów tego nie było

Krzysztof Lijewski mówił:

O spotkaniu z Wisłą Płock:

- Mecz od początku ułożył się pod nas, bo graliśmy bardzo dobrze, ale w drugiej połowie trochę zabrakło nam sił, a bramkarz rywali pozwolił im wrócić do meczu. A na końcu znów były nerwowe rzuty karne, ale tym razem my okazaliśmy się lepsi. Czuję dużą radość i szczęście. Jestem dumny z chłopaków, bo wytrzymali mimo nerwowej końcówki.

O doborze zawodników do wykonywania rzutów karnych:

- O tym decydował trener Talant Dujszebajew. To on ustawiał listę.

O Wiśle Płock:

- Z roku na rok są coraz silniejsi, przed tym sezonem też przeprowadzili bardzo mocne transfery. Mają ekipę dobrze zbilansowaną na każdej pozycji. Jest tam po dwóch, a nawet trzech zawodników na każdą pozycję. Myślę, że w tym sezonie także w Europie będą chcieli ugrać coś więcej.

O nowych zawodnikach Industrii Kielce:

- Każdy przyczynił się dziś do wygranej. Piotrek Jarosiewicz był skuteczny z rzutów karnych, choć kilka też przestrzelił, ale najważniejszą precyzję zostawił na sam koniec. To nas cieszy, bo pokazuje, że jest psychicznie mocny i przygotowany na trudy sezonu. Liczę, że niejednokrotnie będzie nas ratował. Z kolei Alex bardzo dobrze prowadził drużynę w ataku pozycyjnym, brał na siebie odpowiedzialność i zdał egzamin.

O pomyśle rozgrywania meczu o Superpuchar:

- Szkoda, że za moich czasów nie było tych meczów, bo chętnie bym w nich uczestniczył. Fajnie, że z boku mogę na to patrzeć i naprawdę się cieszę, że to spotkanie weszło na stałe do kalendarza, bo fajnie spotkać się na początek sezonu z bardzo dobrą drużyną i zagrać dobry mecz. Organizacyjnie też nie można się do niczego przyczepić, bo wszystko było dopięte na ostatki guzik. Kibice też znów dopisali, a organizatorzy zrobili wszystko, by wszystko by to wydarzenie rozpromować. To dobra reklama piłki ręcznej w Polsce.

Z Łodzi Piotr Jawor

Krzysztof Lijewski i Tałant Dujszebajew Piotr Dziurman East News

Tałant Dujszebajew, trener Industrii Kielce AFP

Daniel Dujszebawej, gracz Industrii Kielce AFP