Bramkarz bohaterem Górnika Zabrze, kapitalny występ. Nie tylko on błysnął

Górnik potrzebował czterech serii, aby wrócić do tego, co w poprzednim sezonie dało mu drugi z rzędu brązowy medal. W Legionowie podopieczni Tomasza Strząbały zagrali bardzo dobrze w obronie, która idealnie współpracowała z Piotrem Wyszomirskim. 36-latek odbił 18 piłek, co przełożyło się na 47-procentową skuteczność.

Zagłębie zaskoczyło Gwardię mocną obroną i to ono miało częste okazje do biegania do kontrataków. 26-latek znajduje się w dobrej dyspozycji na starcie sezonu. W zwycięskim meczu w Opolu zdobył osiem bramek przy stuprocentowej skuteczności. To jego kolejny udany mecz pod względem strzeleckim i już druga nominacja do najlepszej "siódemki".