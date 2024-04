Beniaminek z Legionowa walczy o przedłużenie nadziei. Chrobry chce trzeciego meczu

W niedzielę oczy handballowej Polski będą zwrócone na Głogów. KGHM Chrobry zakończył rywalizację w fazie zasadniczej na czwartym miejscu, ale w pierwszym meczu ćwierćfinału przegrał z piątymi Azotami Puławy po rzutach karnych. Teraz podopieczni Witalija Nata zagrają pod dużą presją. Jeśli wygrają, doprowadzą do trzeciego spotkania - również przed własną publicznością.

- W pierwszym meczu było dużo dramaturgii. Najpierw przegrywaliśmy, później prowadziliśmy. Końcówka nie ułożyła się po naszej myśli, bo nie wykorzystaliśmy kilku sytuacji. Karne to zawsze loteria. Teraz musimy walczyć o siebie. Chcemy zagrać dwa spotkania przed naszymi kibicami i awansować do półfinału. Musimy poprawić skuteczność, aby w kluczowych momentach trafiać do siatki. Kluczem będzie zachowanie chłodnej głowy - mówi Rafał Stachera, bramkarz KGHM Chrobrego.