Beniaminek marzy o pierwszych punktach. Zapowiedź szóstej serii Orlen Superligi

Gwardia walczy o przerwanie fatalnej passy. Jedzie na wyjątkowo trudny teren

Również w sobotę wyjazdową niemoc postara się przełamać Gwardia Opole, która ostatni raz w hali rywala wygrała w lutym tego roku, kiedy po karnych ograła Zagłębie Lubin. Osiem kolejnych potyczek w delegacji to porażki. W tym sezonie podopieczni Bartosza Jureckiego świetnie prezentują się przed swoimi kibicami. W poprzedniej kolejce, po bardzo ciekawym spotkaniu, wygrali po serii siódemek z Azotami Puławy. Przegrali jednak w Piotrkowie Trybunalskim i w Zabrzu. O wyjazdowe zwycięstwo będzie ciężko, bo Gwardia jedzie do najgorętszej hali w Orlen Superlidze, a więc do Ostrowa Wielkopolskiego.