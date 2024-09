Azotów nie można skreślać za wcześnie. Wystartowała Orlen Superliga

Olbrzymie emocje pojawiły się już w pierwszym spotkaniu nowego sezonu . W ostrowskiej 3mk Arenie, REBUD KPR Ostrovia podejmowała Zagłębie Lubin. Biorąc pod uwagę letnie przygotowania oraz ruchy transferowe, była faworytem. Pokazała to w pierwszych minutach, prowadząc 6:2. Mogła wyżej, ale dobrą formę w bramce pokazywał Marcin Schodowski. Zagłębie nie poddało się. Jeszcze w pierwszej połowie wyszło na prowadzenie. W drugiej części gra toczona była gol za gol. 20 sekund przed końcem gospodarze wyszli na jednobramkowe prowadzenie, ale tuż przed syreną do remisu 27:27 i rzutów karnych doprowadził Tomasz Pietruszko. REBUD KPR Ostrovia wygrała w konkursie "siódemek" 5:3.

- Mamy dwa punkty, ale w tym zwycięstwie jest dużo goryczy. Chcieliśmy mieć komplet na koncie po pierwszym spotkaniu. Zagłębie postawiło jednak twarde warunki. My nie do końca zagraliśmy tak, jak prezentowaliśmy się w sparingach. Rywale wykorzystali swoją szansę. Szkoda, że tym razem to my straciliśmy gola w ostatniej sekundzie. W tej hali było pełno takich meczów. Tym razem tort nie jest do końca słodki - powiedział Mikołaj Krekora, bramkarz drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego.