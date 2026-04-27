Ambitny MMTS postraszył Ostrovię. Do odwrócenia dwumeczu zabrakło niewiele

Damian Wysocki

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn przegrała pierwsze, domowe starcie z Rebud KPR-em Ostrovią Ostrów Wielkopolski różnicą ośmiu bramek. W rewanżu podopieczni Bartłomieja Jaszki zagrali odważnie. Byli bliscy zredukowania strat, ale wygrali tylko 33:27 i to rywale powalczą o medal ORLEN Superligi.

Rebud KPR Ostrovia – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
Rebud KPR Ostrovia – Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn

Gospodarze przystąpili do spotkania ze spokojem, bo w pierwszym starciu wypracowali osiem bramek przewagi. Od początku rewanżu drużyny narzuciły bardzo mocne tempo. Po dziesięciu minutach było 7:7.

MMTS grał z bardzo dużym zaangażowaniem, pchał akcje do przodu. Potrafił wypracowywać przewagi na lewej stronie. Ze skrzydła skuteczny był Piotr Papaj. W 17. minucie gola na 12:10 zdobył Leon Łazarczyk, a trener gospodarzy wziął czas.

Z drugiej strony golami ze skrzydła odpowiedział młody Dawid Frankowski. Miejscowi nie pozwolili, aby rywale odskoczyli i szybko zniwelowali straty. Do przerwy było 16:16.

Energa Bank BPS MMTS Kwidzyn - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Skrót meczuPolsat Sport

Na początku drugiej części powtórzył się scenariusz z pierwszej. Gracze Bartłomieja Jaszki starali się biegać do przodu z każdej pozycji. W 37. minucie osiągnęli trzy trafienia przewagi - 22:19.

MMTS miał przewagę i tym razem, nie dał się dojść. Bardzo dobry powrót do bramki miejscowych zanotował Kacper Ligarzewski, który obronił cztery sytuacje sam na sam z rzędu, a rywale nie mogli odskoczyć na większą różnicę. Wynik na dłuższą chwilę zatrzymał się na stanie 24:22.

Kwidzynie dalej grali bardzo ambitnie. W 54. minucie zredukowali połowę strat. Po drugim trafieniu z rzędu Piotra Lewczyka prowadzili 29:25. Gospodarze pogubili się w ataku, a pod swoją bramką popełnili dwa przewinienia, które poskutkowały karami. Gola na plus pięć zdobył Marcin Kostro.

W trudnej sytuacji karnego wywalczył doświadczony Marek Szpera. Z siódmego metra skuteczny był Kamil Adamski. Trzy i pół minuty przed końcem MMTS prowadził 32:26. Po przerwie Kima Rasmussena, jego podopieczni popełnili kolejny błąd. Goście nie wykorzystali szansy na złapanie bezpośredniego kontaktu w walce o półfinał. 90 sekund przed końcem trafił Kamil Adamski i jego 11 gol w tym spotkaniu zamknął losy dwumeczu. Teraz Rebud KPR Ostrovia zmierzy się z Industrią Kielce.

Do rywalizacji w grupie spadkowej przystąpił Zepter KPR Legionowo, który niemal do ostatniej kolejki walczył o play-offy. Podopieczni Tomasza Strzębały wywiązali się z roli faworyta i pokonali na wyjeździe walczące o sportowe życie Zagłębie Lubin 33:25. Ekipa z Mazowsza postawiła twarde warunki w obronie, wymuszała wiele błędów na gospodarzy, którzy nie błyszczeli również pod względem skuteczności. Już w pierwszej części goście wypracowali kilkubramkową przewagę, która dała im kontrolę.

Kolejne superligowe mecze w środę. W grupie spadkowej Corotop Gwardia Opole podejmie Piotrkowianina Piotrów Trybunalski, a w ostatnim ćwierćfinale PGE Wybrzeże Gdańsk będzie bronić wysokiej przewagi wypracowanej w Głogowie.

Zobacz również:

Paulina Wdowiak (L) z PGE MKS El-Volt Lublin w akcji
Superliga kobiet

Kluczowa interwencja. Najlepsza siódemka 25. serii ORLEN Superligi Kobiet

Damian Orłowicz
Damian Orłowicz
Zawodnik piłki ręcznej w żółto-niebieskim stroju unosi rękę z piłką w trakcie dynamicznej akcji na tle trybun z widownią.
Podsumowanie 5. serii Orlen Superliginowexposuremateriały prasowe
Bramkarz drużyny piłki ręcznej w zielonym stroju unosi ręce w geście triumfu podczas meczu, w tle zawodnicy przeciwnej drużyny oraz sędzia na boisku, trybuny wypełnione kibicami.
Podsumowanie 19. serii Orlen SUPERLIGImateriały prasowemateriały prasowe
Podsumowanie 5. serii Orlen Superligi
Podsumowanie 5. serii Orlen SuperligiMateusz Raczynskimateriały prasowe
Zagłębie Lubin - Zepter KPR Legionowo. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

