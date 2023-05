40 błędów w meczu o mistrzostwo Polski. Klub żąda wyjaśnień

Burza po meczu w Kielcach. Goście żądają wyjaśnień

Dla Wisły było to bardzo bolesne, bo tytuł był o krok. Zespół Xaviera Sabate przegrał jednak z podopiecznymi Tałanta Dujszebajewa 24:27 i wypuścił mistrzostwo z rąk na ostatniej prostej. Do końcowego triumfu wystarczyłaby mu nawet minimalna porażka, jedną bramką.

Gorąco zrobiło się właściwie już po końcowym gwizdku. Po meczu płocczanie odebrali swoje medale, ale nie zaczekali na dekorację zwycięzców, lecz od razu zeszli do szatni. To bardzo zdenerwowało Dujszebajewa. - Jestem tu od dziesięciu lat. Jesteśmy przyzwyczajeni, żeby wygrywać, ale kiedy w ubiegłym roku przegraliśmy Puchar Polski, do końca staliśmy i klaskaliśmy dla Płocka. Oni dziś po raz kolejny poszli - powiedział przed kamerą TVP Sport.