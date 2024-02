24 transfery w 24 klubach jednego dnia – tego w polskiej piłce ręcznej jeszcze nie było

Nietypowa akcja w handballowym środowisku

„Światło w tunelu” dla dzieci walczących z rakiem

- Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasze dziecko zostanie włączone do akcji, poczuliśmy wdzięczność. To nie tylko szansa na dodatkowe finansowanie leczenia, które jest tak bardzo potrzebne, ale również niesamowite wsparcie mentalne dla naszego dziecka. Otrzymanie koszulki i gadżetów klubu, wiedząc, że cały zespół i jego kibice trzymają za nas kciuki, to coś więcej niż gest. To symbol solidarności i empatii, przypomnienie, że nie jesteśmy sami w tej walce. Dla naszego dziecka to nie tylko nowa koszulka. To znak, że jego walka ma znaczenie, że jest bohaterem nie tylko dla nas, rodziców, ale też dla całej społeczności. To niewyobrażalne, jak dużo to dla nas znaczy. Widzieć uśmiech na twarzy mojego dziecka, kiedy czuje się częścią czegoś większego, kiedy otrzymuje dodatkową motywację do walki - mówi mama Michałka, podopiecznego fundacji Cancer Fighters i bohatera jednego z transferów.