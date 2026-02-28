Orlen Wisła Płock - Industria Kielce w 21. kolejce Orlen Superligi. Relacja na żywo

ORLEN Superliga
21 kolejka
01.03.2026
12:30
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 01 marca 2026 godz. 12:30

W niedzielę, 1 marca o 12:30 ORLEN Superliga wraca z jednym z najgorętszych starć sezonu - ORLEN Wisła Płock kontra Industria Kielce. Rywalizacja dwóch polskich gigantów zawsze przyciąga uwagę, zwłaszcza że oba zespoły regularnie grają też w Lidze Mistrzów i liczą się w walce o mistrzostwo kraju. Industria Kielce zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, ale przed wyjazdem do Płocka boryka się z poważnymi problemami kadrowymi. Z kolei Wisła Płock pod wodzą trenera Xaviego Sabate od lat potrafi stawić twardy opór rywalom z Kielc i zawsze celuje w zwycięstwo. To starcie może mieć spore znaczenie w kontekście walki o pozycje liderów tabeli. Zapraszamy na relację na żywo.
Zawodnik ubrany w żółto-niebieski strój sportowy unosi rękę z piłką do rzutu podczas meczu piłki ręcznej, na drugim planie widoczna jest publiczność na trybunach.Piotr PolakPAP