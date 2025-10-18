Iskra Kielce - Orlen Wisła Płock w 8. kolejce ORLEN Superligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 19 października 2025 godz. 12:30W niedzielę 19 października w 8. kolejce ORLEN Superliga dojdzie do hitowego starcia: gospodarzem będzie Industria Kielce, który zmierzy się z Orlen Wisła Płock. Obie drużyny wracają z intensywnego tygodnia w EHF Champions League - Wisła Płock świętowała efektowne zwycięstwo 35:32 nad Paris Saint‑Germain Handball. Natomiast Industria Kielce doznała porażki 27:35 z HBC Nantes przed własną publicznością. Starcie zapowiada się dramatycznie: Kielce będą chciały zrewanżować się w lidze za spadek formy w Champions League, a Wisła Płock przyjedzie mocno podbudowana, by pokazać, że zwycięstwo nad PSG to nie przypadek. Na papierze emocje gwarantowane! Zapraszamy na relację na żywo.