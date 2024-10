Zwycięstwa medalistek. Energa Start powalczył z wicemistrzyniami Polski

Smutny obrazek

Od zwycięstwa do zwycięstwa w ORLEN Superlidze Kobiet kroczą zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin, które w minionej kolejce pewnie pokonały Młyny Stoisław Koszalin 27:16 (13:9). Zdecydowanie lepiej aktualne mistrzynie Polski zaprezentowały się w drugiej części spotkania, a dodatkowo miały one wsparcie w bramce Barbary Zimy. Niestety w końcówce meczu groźnie wyglądającej kontuzji doznała Karolina Jureńczyk, której uciekło lewe kolano po rzucie i parkiet opuściła ona na noszach. W tym momencie nie są znane jeszcze wyniki badań rozgrywającej KGHM MKS Zagłębia Lubin, ale wiele wskazuje na to, że może to być kilkumiesięczna przerwa w rozgrywkach.