Zwycięskie pożegnanie KRASOŃ MKS Piotrcovii. Kluczowe rozstrzygnięcie w Kobierzycach

Pierwsze z wymienionych spotkań poprzedziło "Ligowy Klasyk" w ORLEN Superlidze Kobiet, a po spotkaniu zawodniczkom KRASOŃ MKS Piotrcovii wręczone zostały brązowe medale mistrzostw Polski, a także uhonorowane zostały nagrodami dla najlepszych zawodniczek w minionym sezonie. Trenerem sezonu został wybrany Horatiu Pasca, a środkową rozgrywającą tych rozgrywek została wybrana Romana Roszak. Gladiator ORLEN Superligi Kobiet w kategorii "Najlepsza Skrzydłowa" powędrował do rąk Joanny Gadziny, natomiast najlepszą obrotową została Patrycja Roszak. "Odkryciem Sezonu" została wybrana Antonina Cieślak.

KRASOŃ MKS Piotrcovia zdominowała również pierwszy kwadrans meczu z Piłką Ręczną Koszalin, w którym zdobyła dziewięć bramek, a straciła tylko jedno trafienie. Podopieczne Dmytro Hrebeniuka zdołały wrócić do gry, jednak po zmianie stron gospodynie ponownie wypracowały sobie bezpieczną przewagę. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem zawodniczek z Piotrkowa Trybunalskiego 29:23 (15:12).

- Była chwila dekoncentracji, bo jest w nas tyle emocji - bardzo długo czekałyśmy i walczyłyśmy o ten medal. Kluczem do sukcesu była wspaniała drużyna, bo bez niej byśmy po prostu nie wywalczyły tego - trener do nas przyjechał i zbudował taki zespół - powiedziała Daria Grobelna, skrzydłowa KRASOŃ MKS Piotrcovii.

Zrealizowany cel

Pierwszy raz od kilku sezonów na podium ORLEN Superligi Kobiet zabrakło zawodniczek KPR-u Gminy Kobierzyce. Podopieczne Herlandera Silvy wywalczyły jednak awans do Pucharu Europejskiego EHF, pokonując w ostatnim meczu sezonu 2025/2026 Enea MKS Gniezno 38:26 (17:15). Tylko początek spotkania nie układał się po myśli dolnośląskiego zespołu, który w następnych fragmentach meczu był zdecydowanie skuteczniejszy od swoich rywalek. Po zakończonym spotkaniu pożegnano zawodniczki, które rozegrały swoje ostatnie spotkanie w barwach KPR-u Gminy Kobierzyce: Patrycję Chojnacką, Justynę Świerczek, Ivanę Gakidovą, Paulinę Stapurewicz oraz Sofię Holinską.

Wiedziałyśmy, że zawodniczki Enea MKS-u Gniezno nie spuszczą głów i będą chciały zagrać bardzo mocno. Chciałyśmy zatem narzucić swój styl gry i myślę, że to zrobiłyśmy. Poprawiłyśmy grę w obronie i wyprowadziłyśmy kilka kontrataków

Za nami sezon 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet. Mistrzem Polski zostały zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin, a na pozostałych stopniach podium stanęły zespoły z Lublina i Piotrkowa Trybunalskiego. Czwarte miejsce wywalczył KPR Gminy Kobierzyce, który wyprzedził Enea MKS Gniezno i Piłkę Ręczną Koszalin.





