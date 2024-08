Zdetronizować mistrzynie! Zapowiedź nowego sezonu ORLEN Superligi Kobiet

Przed startem nowego sezonu doszło do sporych przetasowań w czołowych klubach ORLEN Superligi Kobiet. W przypadku KGHM MKS Zagłębia Lubin zespół opuściły Daria Michalak, Karin Bujnochova, Jovana Milojević, Aleksandra Zych, Simona Szarkova i Karolina Milczarczyk. Pierwsze dwie zawodniczki stanowiły o grze aktualnych mistrzyń, więc pewną niewiadomą pozostaje ich forma w nowym sezonie. Trenerka Bożena Karkut będzie miała jednak do dyspozycji takie zawodniczki jak: Mariane Oliveira Fernandes, Malena Cavo, Goundouba Guirassy, Weronika Weber oraz Natalia Janas. Warto odnotować również powrót na parkiet po niemal 2,5 latach przerwy Kingi Jakubowskiej, która przed odniesieniem groźnej kontuzji była jedną z liderek KGHM MKS Zagłębia Lubin. - Jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu mogę trenować z drużyną. Był to bardzo ciężki i wymagający czas pod każdym względem dla mnie, ale pomału wdrażam się w to wszystko od nowa. Cieszę się, że w końcu mam go za sobą. Chcę w końcu cieszyć się z gry w piłkę ręczną - powiedziała Kinga Jakubowska, rozgrywająca klubu z województwa dolnośląskiego.

