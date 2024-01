Na pierwszą z nich nie musieliśmy długo czekać, bowiem w sobotnie popołudnie zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce dopiero w serii rzutów karnych pokonały Handball JKS Jarosław . Pierwsza połowa przebiegła po myśli zespołu prowadzonego przez Marcina Palicę, który wypracował ośmiobramkową przewagę. Po zmianie stron przyjezdne odmieniły losy spotkania, a ich liderką była Edyta Byzdra . Ważną rolę odegrała również doświadczona Sylwia Matuszczyk, a skuteczne rzuty karny wykorzystywane przez Wiktorię Kostuch, pozwoliły doprowadzić do remisu w regulaminowym czasie gry.

Wiele podobieństw do tego meczu można znaleźć również w starciu MKS-u FunFloor Lublin z MKS-em URBIS Gniezno. Podopieczne Edyty Majdzińskiej wypracowały sobie w drugiej połowie sześciobramową przewagę, jednak rywalki w dziesięć minut zdołały doprowadzić do remisu. W zespole z Lublina nie zawiodła Kinga Achruk, natomiast ważną rolę w sięgnięciu po niespodziankę odegrały Żaneta Lipok i Malwina Hartman. W serii rzutów karnych Weronika Gawlik wygrała pojedynek z Magdaleną Nurską, jednak w słupek uderzyła Oktawia Płomińska. Podobnie jak w piątej kolejce Monika Łęgowska, więc ze zwycięstwa za dwa punkty mogły cieszyć się zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin.

Zasłużone zwycięstwo

Kilka dni temu zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin były chwalone za postawę w przegranym meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, a teraz dobra dyspozycja pozwoliła sięgnąć po komplet punktów w starciu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Podobnie jak miało to w miejsce już kilkakrotnie w tym sezonie, zespół prowadzony przez Agatę Cecotkę pokazał dwa oblicza - zawodniczki z województwa łódzkiego zdołały odrobić kilkubramkową stratę, a nawet wyjść na prowadzenie w drugiej części spotkania, by później popełniać niewytłumaczalne błędy. Wykorzystały je zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin, które pomimo braku ukarania czerwoną kartką Anny Mączki, grały mądrze i rozważnie, dzięki czemu pokonały one Piotrcovię Piotrków Trybunalski.