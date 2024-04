Zacięta walka o srebro! Bez niespodzianek?

Hit w Gnieźnie

Na drugim miejscu w tabeli ORLEN Superligi Kobiet znajdują się obecnie zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin, które zmierzą się na wyjeździe z MKS-em URBIS Gniezno. Nie będzie to łatwe zadanie, a w trakcie następnych kilku dni lublinianki rozegrają mecze w Koszalinie oraz Kaliszu (ORLEN Puchar Polski dop. DO). Gnieźnianki nie będą chciały ułatwić im zadania, o czym przekonały się m.in. zawodniczki KPR-u gminy Kobierzyce czy same lublinianki, które straciły punkt z tym zespołem w meczu rozgrywanym w Hali Globus.

- W sobotę czeka nas mecz z Lublinem. Będzie to dla nas wymagające spotkanie ale już nie raz udowodniłyśmy że potrafimy się postawić tej drużynie i tym razem chcemy zrobić dokładnie to samo. Jeśli do meczu podejdziemy konsekwentnie i będziemy realizować nasze założenia to jestem pewna że także tym razem uda nam się urwać punkty wicemistrzyniom Polski - stwierdziła Magdalena Widuch, skrzydłowa MKS-u URBIS Gniezno.