Wykorzystana szansa KRASOŃ Piotrcovii! Niespodzianki w Gnieźnie i Kobierzycach!

Siedemnaste zwycięstwo w trwającym sezonie ORLEN Superligi Kobiet odniosły zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin, które pewnie pokonały TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz 39:25 (17:10). W protokole meczowym znalazły się Patricia Matieli Machado, Mariane Fernandes oraz Malena Cavo, jednak na parkiecie pojawiła się jedynie ta ostatnia. W składzie mistrzyń Polski zabrakło natomiast Kingi Jakubowskiej, a pierwszoplanową rolę w odniesionym zwycięstwie odegrała Karolina Kochaniak.

- Wiemy z czym się mierzymy, jakie mamy problemy, ale wiemy też, że to my zawsze jesteśmy faworytem w takich spotkaniach. Nie spuszczamy głowy i wiemy na co każdą stać. Każda zawodniczka, która wejdzie, obojętnie na jaką pozycję, stwarza ogromne zagrożenie. Jesteśmy takim kolektywem, że poradzimy sobie w każdej sytuacji - powiedziała Kinga Grzyb, skrzydłowa KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Pojedynek strzelecki

Kibice w Gnieźnie mogli oglądać świetnie dysponowaną Katarzynę Cygan, jednak Enea MKS musiał uznać wyższość Piłki Ręcznej Koszalin, przegrywając 26:31 (15:17). Liderka gnieźnieńskiego zespołu zdobyła 14 bramek, czyli ponad połowę dorobku strzeleckiego swojej drużyny, co jednak nie wystarczyło do odniesienia zwycięstwa. Równie znakomite spotkanie po stronie gości rozegrała Jelena Knezevic, autorka 12 trafień, a po raz kolejny wysoką formę potwierdziła Mai Gomaa, notując aż 19 skutecznych interwencji.

- Mamy dziś kolejne trzy punkty, ale nie tylko one są istotne. W kobiecym sporcie jest ważne jest po prostu wszystko: oprócz wyników, podbudowanie mentalne i poczucie zespołowości. Zawodniczki są ambitne, chcą być najlepsze i dążą do tego, by wszystko działało jak w szwajcarskim zegarku. Myślę, że po dzisiejszym spotkaniu nikt już na pewno nam nie zarzuci, że znaleźliśmy się w pierwszej szóstce przypadkowo. Jesteśmy w niej w pełni zasłużenie. Teraz możemy się tylko cieszyć i obiecujemy, że dalej będziemy starali się budować zgrany zespół, który budujemy od samego początku - ocenił Dmytro Hrebeniuk, trener Piłki Ręcznej Koszalin.

Bliżej celu

KRASOŃ Piotrcovia Piotrków Trybunalski pokonała Sośnicę Gliwice 33:24 (14:14) i umocniła się na trzecim miejscu w tabeli ORLEN Superligi Kobiet. Pierwsza część spotkania miała bardzo wyrównany przebieg, jednak po przerwie gospodynie zdominowały przebieg wydarzeń na parkiecie. Świetnie dysponowana w bramce była Karolina Sarnecka (13 interwencji i 41 % skuteczności dop. DO), a bramkami z dystansu rywalki karciła Garbiela Haric.

Niezwykle emocjonujący przebieg miało spotkanie w Kobierzycach. Aktualne mistrzynie Ukrainy wykorzystały słabszą postawę brązowych medalistek poprzednich rozgrywek i nieoczekiwanie sięgnęły po zwycięstwo, zdobywając decydującą bramkę na kilka sekund przed końcową syreną. Bohaterką zespołu została Svitlana Havrysh, natomiast dolnośląska drużyna może żałować kolejnych straconych punktów, które mogą okazać się niezwykle cenne w kontekście walki o brązowy medal.

- Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czego dziś zabrakło, bo dogoniłyśmy rywalki, a po pierwszej połowie prowadziłyśmy jedną bramką. Wydaje mi się jednak, że w obronie miałyśmy zbyt duże przestrzenie między sobą i to spowodowało, że przegrałyśmy dzisiejsze spotkanie z Galiczanką Lwów - wyjaśniła Magdalena Drażyk, rozgrywająca KPR-u Gminy Kobierzyce.

Świetna seria trwa

Dwunaste zwycięstwo z rzędu zanotowały zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin, które pewnie pokonały Energa Start Elbląg 37:23 (18:12). Podopieczne Pawła Tetelewskiego bardzo szybko narzuciły swój styl gry i systematycznie powiększały przewagę. Nagroda MVP spotkania trafiła do Darii Szynkaruk, natomiast najskuteczniejszą zawodniczką lubelskiego zespołu była Sanja Radosavljević, autorka sześciu trafień.

W przyszły piątek (13 lutego dop. DO) rozegrane zostanie zaległe spotkanie pomiędzy Piłką Ręczną Koszalin a KRASOŃ Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Tydzień później zainaugurowane zostaną zmagania w grupie mistrzowskiej oraz spadkowej ORLEN Superligi Kobiet.

KPR Gminy Kobierzyce - Galiczanka Lwów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kinga Jakubowska, KGHM MKS Zagłębie Michal Janek/REPORTER East News

KGHM MKS Zagłębie Lubin materiały prasowe materiały prasowe

Paulina Wdowik PGE MKS El-Volt Lublin materiały prasowe