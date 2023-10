Wyczekiwany hit. Kto lepszy w starciu faworytów?

Ostatnie trzy lata to pasmo sukcesów dolnośląskiego zespołu, który w poprzednim sezonie okazał się bezlitosny dla swoich rywalek - wygrał wszystkie ligowe spotkania, a także zdobył Orlen Puchar Polski! To miało ogromny wpływ na spore zmiany w Lublinie, bowiem w roli trenera MKS-u FunFloor możemy zobaczyć Edytę Majdzińską, która przez sześć lat prowadziła KPR Gminy Kobierzyce. Wybór był oczywisty, ponieważ w trakcie wspomnianych wyżej sezonów trenerka została trzykrotnie nagrodzona Gladiatorem w swojej kategorii, a pod jej wodzą zawodniczki z Kobierzyc wywalczyły cztery medale mistrzostw Polski, a także mogły cieszyć się zdobyciem Pucharu Polski.

- Staramy się podejść do tego meczu, jak do każdego innego. Wiadomo, że jest to konfrontacja za tzw. sześć punktów. Wierzę jednak, że dobrze się do tego spotkania przygotujemy i wszyscy będziemy zadowoleni z ostatecznego rezultatu. Naszym celem jest zwycięstwo. Chcemy przerwać złą passę w meczach z Zagłębiem. Mamy nadzieję, że tu w hali Globus przed naszymi kibicami będzie to łatwiejsze i uda nam się ten cel zrealizować.- powiedziała w wywiadzie dla oficjalnej strony klubowej Paulina Wdowiak, bramkarka MKS FunFloor Lublin.