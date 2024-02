Wielka radość w Kobierzycach! KPR wypunktował wicemistrzynie Polski!

To nie był udany powrót Edyty Majdzińskiej do Kobierzyc, gdzie spędziła ona sześć lat i w tym czasie wywalczyła ona cztery medale mistrzostw Polski, a także zdobyła Puchar Polski. KPR Gminy Kobierzyce od początku spotkania starał się narzucić własne warunki, jednak na parkiecie zgodnie z przewidywaniami toczyła się niezwykle wyrównana walka. Podopieczne Marcina Palicy wypracowały sobie trzybramkową przewagę, jednak musiały sobie radzić bez Katarzyny Cygan . Najlepsza zawodniczka stycznia w ORLEN Superlidze Kobiet zdobyła piękną bramkę pod koniec pierwszej części spotkania, jednak upadając na parkiet doznała ona kontuzji kostki.

Walka o szóstkę

Bez niespodzianek

- Spotkanie jak to derby, było bardzo trudne. Graliśmy bramka za bramkę. Trochę w początku meczu zrobiłyśmy sobie przewagę, dzięki czemu uważam, że było nam później łatwiej. Kalisz zagrał super zawody. To były po prostu derby, co tutaj więcej mówi. Była walka do samego końca - oceniła Magdalena Nurska, rozgrywająca MKS-u URBIS Gniezno.