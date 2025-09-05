Wicemistrzynie Polski wkraczają do gry! Kolejne emocje w ORLEN Superlidze Kobiet!

Podopieczne Pawła Tetelewskiego po raz drugi z rzędu nie miały szczęścia w losowaniu terminarza ORLEN Superligi Kobiet. W ubiegłym roku przełożone zostało ich spotkanie z Sośnicą Gliwice, a teraz sytuacja się powtórzyła. Stało się tak z powodu połączenia zespołów z Chorzowa i Kalisza, które od tego sezonu występować będą pod nazwą Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz i rozgrywać swoje mecze właśnie w tym mieście. PGE MKS El-Volt Lublin ma już za sobą jedno oficjalne spotkanie w tym sezonie - w ramach Superpucharu Polski uległ KGHM MKS Zagłębiu Lubin. To właśnie z tym rywalem zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin przegrały w inauguracyjnej serii ORLEN Superligi Kobiet. Już na starcie rozgrywek koszalinianki czekają więc wyjątkowo trudne wyzwania - mecze zarówno z aktualnymi mistrzyniami, jak i wicemistrzyniami Polski.

- Spotkanie w Lubinie dało nam dużo wiedzy, informacji i wiemy jak wyglądamy na tle rywalek, a uważam, że do przerwy wyglądaliśmy naprawdę dobrze. Teraz wkładamy dużo sił i wysiłku w przygotowania do rywalizacji z lubelskim PGE MKS-em El-Volt. Staramy się podbudować zespół psychicznie, fizycznie i taktycznie. Cały sztab ciężko pracuje, by wesprzeć dziewczyny z każdej możliwej strony. W sobotę na pewno pokażemy charakter na boisku, bo to czy gramy z zespołem z niższej, czy też z wyżej części tabeli, nie ma dla nas znaczenia. Chcemy się zawsze dobrze prezentować i walczyć do ostatniego gwizdka - podkreślił Dmytro Hrebeniuk, trener Piłki Ręcznej Koszalin.

Z kolei KGHM MKS Zagłębie Lubin czeka wyjazdowe spotkanie w Gliwicach. Podopieczne Bożeny Karkut będą zdecydowanymi faworytkami tego meczu, a każdy inny wynik niż pewne zwycięstwo aktualnych mistrzyń Polski byłby odebrany jako spora niespodzianka. Tym bardziej, że Miedziowe rozpoczęły nowy sezon z wysokiego C - najpierw pokonały PGE MKS El-Volt Lublin w Superpucharze Polski, a następnie zdobyły trzy punkty w meczu z Piłką Ręczną Koszalin.

Niedzielne emocje

Zdecydowanymi faworytkami w 2. serii ORLEN Superligi Kobiet wydają się zawodniczki Energa Startu Elbląg. Zespół z województwa warmińsko-mazurskiego zmierzy się z Galiczanką Lwów. Beniaminek rozgrywek w pierwszej kolejce wyraźnie uległ Piotrcovii Piotrków Trybunalski 23:38 (10:21), ustępując rywalkom zarówno w ataku, jak i w obronie. Należy odnotować udany występ Diany Dmytryshyn, która zdobyła w tym meczu siedem bramek. To jedna z wyróżniających się zawodniczek ORLEN Superligi Kobiet w sezonie 2023/2024, a jej pozyskaniem interesowały się wówczas czołowe kluby tych rozgrywek. Warto dodać, że Galiczanka Lwów swoje domowe spotkania będzie rozgrywać w Biłgoraju.

- To, że Piotrcovia Piotrków Trybunalski wygrała to spotkanie dużą różnicą bramek, wynika z tego, że jest to bardzo mocny zespół. Trudno zatem oceniać potencjał Galiczanki Lwów. Do niedzielnego spotkania będziemy się tak naprawdę przygotowywać już od teraz - mówiła po meczu w Kobierzycach Magdalena Stanulewicz, trenerka Energa Startu Elbląg.

Niezwykle ciekawie zapowiada się drugie niedzielne spotkanie, w którym Piotrcovia Piotrków Trybunalski zmierzy się z Enea MKS-em Gniezno. Oba zespoły rozpoczęły sezon od zwycięstw - gnieźnianki pokonały Sośnicę Gliwice, a piotrkowianki wygrały z Galiczanką Lwów. W poprzednich rozgrywkach drużyny te rywalizowały o czwarte miejsce w tabeli, a teraz ich celem jest włączenie się do walki o brązowy medal.

W pierwotnie zaplanowanym terminie nie odbędzie się spotkanie pomiędzy Tauron Ruchem Szczypiorno Kalisz a KPR-em Gminy Kobierzyce. Zespół z Kalisza powróci do rywalizacji w ORLEN Superlidze Kobiet w 3. serii, gdy jego przeciwnikiem będzie Energa Start Elbląg.

TERMINARZ 2. SERII ORLEN Superligi Kobiet

Piłka Ręczna Koszalin - PGE MKS El-Volt Lublin (sobota 6 września, godz. 15)

Sośnica Gliwice - KGHM MKS Zagłębie Lubin (sobota 6 września godz. 16)

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Enea MKS Gniezno (niedziela 7 września, godz. 16)

Galiczanka Lwów - Energa Start Elbląg (niedziela 7 września, godz. 16)

Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz - KPR Gminy Kobierzyce (przełożony)

