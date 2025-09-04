Uskrzydlone mistrzynie! Siódemka 1. serii Orlen Superligi Kobiet!

Bramkarka: Aleksandra Hypka (Enea MKS Gniezno)

Trudno w to uwierzyć, ale w inauguracyjnej serii ORLEN Superligi Kobiet bramkarki nie odegrały pierwszoplanowych ról. Wybór najlepszej golkiperki nie należał do najłatwiejszych, jednak ostatecznie postawiliśmy na Aleksandrę Hypkę, która obroniła osiem rzutów i zakończyła spotkanie ze skutecznością 32%.

Lewoskrzydłowa: Weronika Weber (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Aktualne mistrzynie Polski nie miały problemów z pokonaniem Piłki Ręcznej Koszalin, a w ich szeregach szczególnie błyszczały skrzydłowe - Weronika Weber i Natalia Janas. Obie zawodniczki nie zwalniały tempa, skutecznie wykorzystując błędy rywalek. Weronika Weber zakończyła spotkanie z ośmioma bramkami na koncie, notując 80-procentową skuteczność.

Lewo rozgrywająca: Ausra Arcisevskaja (KPR Gminy Kobierzyce)

Bardzo udanie z kibicami KPR-u Gminy Kobierzyce przywitała się Ausra Arcisevskaja, która otrzymała tytuł MVP w spotkaniu z Energą Startem Elbląg. Reprezentantka Litwy potwierdziła, że jest nie tylko solidną i silną obrończynią, ale także zawodniczką potrafiącą zrobić różnicę w ataku. Potwierdzają to statystyki - dziewięć zdobytych bramek w meczu z czwartym zespołem poprzedniego sezonu ORLEN Superligi Kobiet.

Środkowa rozgrywająca: Romana Roszak (Piotrcovia Piotrków Trybunalski

Świetny mecz na inaugurację nowego sezonu rozegrała Romana Roszak, środkowa rozgrywająca Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Była aktywna zarówno w obronie, jak i w ataku, gdzie regularnie zdobywała kolejne bramki dla swojego zespołu. Łącznie trafiła aż 11 razy, myląc się tylko raz. Jej dyspozycja pozwoliła piotrkowiankom pokonać Galiczankę Lwów różnicą 15 bramek i objąć prowadzenie w tabeli ORLEN Superligi Kobiet na starcie sezonu 2025/2026. Na minus czerwona kartka otrzymana za trafienie w twarz zawodniczki Galiczanki Lwów, jednak błędem byłoby dostrzeganie celowości w tym zagraniu.

Prawa rozgrywająca: Monika Łęgowska (Enea MKS Gniezno)

W przypadku tej pozycji w pełni zgadzamy się z wyborem kibiców, którzy uznali Monikę Łęgowską za najlepszą zawodniczkę meczu w Gnieźnie. Praworozgrywająca Enea MKS-u zdobyła siedem bramek przy imponującej skuteczności ponad 88%. Jej znakomity występ znacząco przyczynił się do zwycięstwa gnieźnianek, które w pierwszej serii ORLEN Superligi Kobiet pokonały Sośnicę Gliwice.

Prawoskrzydłowa: Natalia Janas (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Jeszcze lepszy występ niż Weronika Weber zanotowała zawodniczka po drugiej stronie parkietu - Natalia Janas. Pod nieobecność Anety Promis pozostaje ona jedyną nominalną prawoskrzydłową w składzie KGHM MKS Zagłębia Lubin, jednak wyśmienicie wywiązuje się ze swojej roli. W meczu z Piłką Ręczną Koszalin Natalia Janas zdobyła aż 12 bramek - najwięcej spośród wszystkich zawodniczek w 1. serii ORLEN Superligi Kobiet.

Obrotowa: Patrycja Noga (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Piotrcovia Piotrków Trybunalski pokonała Galiczankę Lwów różnicą 15 bramek, a my postanowiliśmy docenić również obrotową tego zespołu. Patrycja Noga zdobyła trzy bramki, wspierając także swój zespół w formacji obronnej.