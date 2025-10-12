Trudne wybory. Siódemka 6. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Aleksandra Hypka (Enea MKS Gniezno)

Gnieźnianki sprawiły niemałą niespodziankę, pewnie pokonując KPR Gminy Kobierzyce. Tytuł MVP tego spotkania trafił do Aleksandry Hypki, co było w pełni zasłużonym wyborem. Bramkarka ENEA MKS-u popisała się aż 17 skutecznymi interwencjami, zachowując wysoką dyspozycję przez całe spotkanie i wielokrotnie frustrując rywalki, które bezskutecznie próbowały pokonać ją rzutami z dystansu.

Lewoskrzydłowa: Weronika Weber (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To był jeden z trudniejszych wyborów, ponieważ mieliśmy aż trzy kandydatki na tę pozycję. Oprócz lewoskrzydłowej KGHM MKS Zagłębia Lubin wyróżniły się także Dominyka Andronik (Sośnica Gliwice) oraz Joanna Gadzina (Piotrcovia Piotrków Trybunalski). Ostatecznie nasz wybór padł na Weronikę Weber, która w hicie 6. serii ORLEN Superligi Kobiet rzuciła pięć bramek, myląc się tylko raz.

Lewo rozgrywająca: Romana Roszak (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Romana Roszak od początku sezonu prezentuje bardzo dobrą formę, a mecz z Energą Start Elbląg był tego kolejnym potwierdzeniem. Piotrcovia Piotrków Trybunalski w ostatnich minutach mogła wypuścić zwycięstwo z rąk, jednak ważną rolę odegrała m.in. wspomniana Romana Roszak. W piątkowym spotkaniu wystąpiła ona na pozycji leworozgrywającej i zdobyła osiem bramek.

Zbiórka polskich kibiców w Kownie przed meczem Litwa - Polska INTERIA.PL

Środkowa rozgrywająca: Karolina Mokrzka (Sośnica Gliwice)

Po raz drugi z rzędu zdecydowaliśmy się postawić na środkową rozgrywającą Sośnicy Gliwice, która odegrała niezwykle ważną rolę w zwycięstwie swojego zespołu. To nie tylko osiem bramek zdobytych w starciu z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz, ale także doskonała współpraca z koleżankami, m.in. z Kingą Strózik.

Prawa rozgrywająca: Sara Kovarova (Piłka Ręczna Koszalin)

Jeszcze w 43. minucie zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin przegrywały różnicą dwóch bramek z Galiczanką Lwów, jednak w świetnym stylu rozegrały ostatni kwadrans meczu i sięgnęły po trzy punkty. Choć przez większą część spotkania czeska rozgrywająca prezentowała się przeciętnie, to w końcówce była wręcz bezbłędna i zdobyła sześć bramek, będąc jedną z bohaterek zespołu wspólnie z Hanną Rycharską . Z całą pewnością właśnie takich występów po byłej zawodniczce m.in. PGE MKS-u El-Volt Lublin oczekują kibice w Koszalinie.

Prawoskrzydłowa: Natalia Janas (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To wyśmienity sezon w wykonaniu Natalii Janas, która niezależnie od rywala imponuje skutecznością. W hitowym starciu z PGE MKS-em El-Volt Lublin zdobyła siedem bramek, zachowując przy tym stuprocentową skuteczność.

Obrotowa: Hanna Rycharska (Piłka Ręczna Koszalin)

To kolejny z trudnych wyborów, ponieważ jeszcze przed niedzielnym spotkaniem planowaliśmy umieścić w najlepszej siódemce Kingę Strózik (Sośnica Gliwice). Ostatecznie jednak zdecydowaliśmy się postawić na doświadczoną obrotową Piłki Ręcznej Koszalin, która nie tylko karciła rywalki rzutami przez całe boisko, ale też - wspólnie ze wspomnianą wcześniej Sarą Kovarovą - w znacznym stopniu przyczyniła się do zwycięstwa w Biłgoraju. To właśnie one zdobyły 11 z 15 ostatnich bramek dla koszalińskiego zespołu.

Natalia Janas IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan Rollinger East News

KGHM MKS Zagłębie Lubin materiały prasowe materiały prasowe