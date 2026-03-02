Trudne wybory! Siódemka 20. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Viktoriia Saltaniuk (KPR Gminy Kobierzyce)

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć zawodniczki wybranej MVP dolnośląskich derbów w ORLEN Superlidze Kobiet! Chociaż sama liczba interwencji, jak i procent skuteczności, nie muszą jednoznacznie wskazywać na wybór tej zawodniczki, to właśnie jej obronione rzuty w drugiej części spotkania pomogły zawodniczkom KPR-u Gminy Kobierzyce urwać punkt aktualnym mistrzyniom Polski.

Lewoskrzydłowa: Natalia Doktorczyk (TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz)

Podopieczne Ivo Vavry nie zamierzają powiedzieć jeszcze ostatniego słowa w kwestii utrzymania w ORLEN Superligi Kobiet, a świadczy o tym zwycięstwo z Energa Startem Elbląg. Świetne zawody rozegrała Natalia Doktorczyk, która zdobyła osiem bramek, a także wywalczyła jeden rzut karny.

Lewo rozgrywająca: Karolina Kochaniak (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

KGHM MKS Zagłębie Lubin mogło niespodziewanie przegrać mecz w Kobierzycach, jednak z całą pewnością nie zawiodły liderki tego zespołu m.in. Alicia Fernandez Fraga czy Karolina Kochaniak. Reprezentantka Polski zdobywała ważne trafienia w drugiej części spotkania, ostatecznie zapisując na swoim koncie sześć bramek.

Środkowa rozgrywająca: Patricia Lima (PGE MKS El-Volt Lublin)

To był niezwykle trudny wybór, bo w hitowych starciach w Lublinie i Kobierzycach na wyróżnienie zasłużyły aż cztery zawodniczki. Obok portugalskiej środkowej są nimi Marcelina Polańska, Anna Mączka oraz Alicia Fernandez Fraga. Patricia Lima przyzwyczaiła kibiców do tego, że notuje wiele asyst, jednak miewa problemy ze skutecznością. Tym razem udało się połączyć oba elementy, ponieważ w meczu z KRASOŃ MKS Piotrcovią rozgrywająca z Portugalii zdobyła sześć bramek.

Prawa rozgrywająca: Oliwia Domagalska (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

Podobny problem mieliśmy przy wyborze zawodniczki występującej na prawej stronie rozegrania. Milana Shukal (KPR Gminy Kobierzyce), Maria Prieto O'Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin) czy właśnie Oliwia Domagalska (KRASOŃ MKS Piotrcovia), to zawodniczki, które rozegrały bardzo dobre spotkania w 20. serii ORLEN Superligi Kobiet. Oliwia Domagalska swoją bardzo dobrą grą zapracowała w ostatnim czasie na powołanie do reprezentacji Polski. I nie ma w tym przypadku, a potwierdza to m.in. mecz w Lublinie. To właśnie ona obok Marceliny Polańskiej, była najlepszą zawodniczką KRASOŃ MKS Piotrcovii, która zdobyła w Hali Globus sześć bramek.

Prawoskrzydłowa: Patrycja Kozioł (KPR Gminy Kobierzyce)

Początek obecnego sezonu był bardzo trudny dla Patrycji Kozioł, jednak ostatnie spotkania pokazują, że skrzydłowa KPR-u wróciła do optymalnej dyspozycji. W meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin wychowanka klubu z Kobierzyc nie tylko zachowała stuprocentową skuteczność i zdobyła pięć bramek, ale jej ostatnie trafienie doprowadziło do remisu w regulaminowym czasie gry.

Obrotowa: Hanna Rycharska (Piłka Ręczna Koszalin)

Doświadczona obrotowa po raz kolejny rozegrała bardzo dobre spotkanie - zdobyła osiem bramek, mocno przyczyniając się do trzeciego zwycięstwa w tym sezonie nad Enea MKS-em Gniezno. Niewykluczone, że Piłka Ręczna Koszalin z Hanną Rycharską w składzie, nieoczekiwanie wywalczy czwarte miejsce na koniec sezonu ORLEN Superligi Kobiet.

