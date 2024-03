Trudna sytuacja Galiczanki. Zapowiedź 20. serii ORLEN Superligi Kobiet

Niespodzianka w Elblągu?

- Zdobyte podczas ostatniego meczu z Elblągiem trzy punkty były dla nas bardzo cenne i o ile się nie mylę, było to nasze pierwsze zwycięstwo za pełną pulę, więc było to coś fajnego. Myślę, że Elbląg będzie podrażniony, właśnie tą przegraną z nami u siebie, ale też przegraną w ostatniej kolejce z Handball JKS Jarosław - powiedziała Sylwia Lisewska, rozgrywająca AWS Energa Szczypiorno Kalisz.

Zgodnie z planem?

W grupie mistrzowskiej pierwsze spotkanie w 20. serii czeka nas w niedzielne popołudnie, gdy KPR Gminy Kobierzyce czekać będzie mecz z Młynami Stoisław Koszalin. Podopieczne Marcina Palicy przystąpią do niedzielnego spotkania po dwóch porażkach z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, które przybliżają ten drugi zespół do kolejnego mistrzostwa Polski. KPR Gminy Kobierzyce pozostaje jednak w walce o drugie miejsce w ORLEN Superlidze Kobiet, więc nie może on sobie pozwolić na stratę punktów w tym spotkaniu. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, bo zawodniczki z Koszalina będą chciały sprawić niespodziankę w meczu z wyżej notowanym rywalem.