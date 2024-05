Thriller w walce o srebro! KPR Gminy Kobierzyce wicemistrzem Polski!

Podopieczne Marcina Palicy, by myśleć o wywalczeniu wicemistrzostwa Polski musiały pokonać MKS URBIS Gniezno i liczyć na stratę chociaż jednego punktu MKS-u FunFloor Lublin w starciu w Lubinie. Oba warunki udało się ostatecznie spełnić, jednak środowe spotkanie w Kobierzycach należało do niezwykle wyrównanych. Pierwsza połowa tego meczu zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem KPR-u Gminy Kobierzyce, jednak po przerwie dwukrotnie zawodniczki MKS-u URBIS Gniezno potrafiły wypracować sobie cztery trafienia przewagi. W decydujących momentach dała o sobie znać m.in. Magdalena Drażyk, a dolnośląski zespół odwrócił losy spotkania i pokonał rywala 30:27 (13:12).

- Trochę nas sparaliżowała stawka tego meczu, bo wiedzieliśmy, że jeden mecz jest podsumowaniem całego sezonu. Mieliśmy swoje plany, swój pomysł, natomiast źle rozpoczęliśmy to spotkanie i pierwszy rzut na bramkę oddaliśmy bodajże w 6. minucie. W następnych fragmentach uspokoiliśmy grę, jednak początek drugiej ponownie nie był najlepszy w naszym wykonaniu. Podjęliśmy walkę, zmieniając obronę i odcinając im kluczową zawodniczkę. To okazało się skuteczne, dzięki czemu odrobiliśmy straty i odskoczyliśmy na kilka trafień - podsumował Marcin Palica, trener aktualnych wicemistrzyń Polski.

W Kobierzycach zarówno oba zespoły, jak i kibice, zaczęli spoglądać w ekrany swoich telefonów, by dowiedzieć się jakim wynikiem zakończy się równolegle toczone spotkanie w Lubinie. Ligowy klasyk należał do niezwykle wyrównanych, a na nieznacznym prowadzeniu znajdowały się aktualne mistrzynie Polski. MKS FunFloor Lublin zdołał jednak doprowadzić do remisu, a nawet objąć prowadzenie. Ważną piłkę obroniła jednak Barbara Zima, a fantastycznym rzutem popisała się Daria Przywara. Podopieczne Edyty Majdzińskiej zdołały odpowiedzieć, a chwilę później miały 30 sekund na zdobycie decydującej bramki. To się jednak nie udało, ponieważ rzut Darii Szynkaruk obroniła Barbara Zima! W ostatnich sekundach o czas poprosiła Bożena Karkut, jednak wynik spotkania nie uległ już zmianie. KPR Gminy Kobierzyce mógł się więc cieszyć z wywalczenia wicemistrzostwa Polski, a w Lubinie do rozegrania pozostała jeszcze seria rzutów karnych. W nich lepsze okazały się Miedziowe, które mogły rozpocząć świętowanie kolejnego mistrzowskiego tytułu w ORLEN Superlidze Kobiet.