Tego wyniku zazdrości im cała Polska. Już ostrzą sobie zęby

Piotr Jawor

Szczypiornistki Zagłębia KGM Lublin rozpoczynają walkę o szóste mistrzostwo Polski z rzędu. Tym razem plany w ORLEN Superlidze kobiet chce im jednak pokrzyżować PGE MKS El-Volt Lublin. - Wkrótce na pewno będziemy groźniejsi - mówi Interii Paweł Tetelewski, trener lublinianek.

Zagłębie Lubin cieszy się ze zdobycia Superpucharu Polski
Zagłębie Lubin cieszy się ze zdobycia Superpucharu PolskiPawel Andrachiewicz Newspix.pl

Zagłębie to hegemon ostatnich lat. Pięć sezonów temu odebrało mistrzostwo Polski właśnie ekipie z Lublina i do dziś go nie oddało. Lubinianki moc pokazały także w sobotę w Atlas Arenie w Łodzi, pokonując PGE MKS El-Volt w meczu o Superpuchar Polski (30:24).

- Ale nie ma mowy o tym, żeby ta porażka była dla nas niepokojąca. Gdybyśmy przegrali 15 bramkami i bez walki, to wówczas mógłby pojawić się niepokój, ale graliśmy w innym składzie. Cały sezon dopiero przed nami i liczę, że w październiku dojdą do nas cztery zawodniczki. Wówczas będziemy innym zespołem, na pewno groźniejszym - podkreśla Paweł Tetelewski, trener lublinianek.

Rozgrywająca Magdalena Więckowska: - Mogę być dumna z zespołu, bo walczyłyśmy do końca. Popełniłyśmy jednak trochę błędów, które rywalki wykorzystały. Superpuchar to jednak świetne wydarzenie i mam nadzieję, że jeszcze tu wrócimy, by zdobyć to trofeum.

Superliga kobiet

Czas na pierwsze emocje! Hit w Kobierzycach!

Lublinianki nie przyniosły wstydu, ale też nie sprawiły, by w spotkaniu o Superpuchar pojawiły się większe emocje. Zagłębie do początku prowadziło, wypracowało sobie przewagę i trzymało przeciwniczki na bezpieczny dystans.

- Dziewczyny walczyły do końca, ale nie udało się. Mimo to należą im się pochwały. Nie spuściły głów i nie poddały się. Jestem jednak przekonany, że wkrótce będziemy mocniejsi i będziemy mieli możliwość większej rotacji. Podczas meczu o Superpuchar zabrakło zmian, nie mogłem dać odpocząć niektórym zawodniczkom - zaznacza Tetelewski.

Superliga kobiet. Kto mistrzem Polski w sezonie 2025/2026?

Superpuchar nie był jednak głównym celem PGE MKS Lublin na ten sezon. Jest nim za to pokrzyżowanie planów faworytowi rozgrywek - Zagłębiu. Co prawda głośno nikt nie zapowiada detronizacji lubinianek, ale m.in. PGE MKS oraz KPR Gminy Kobierzyce ostrzą sobie zęby, by po latach zmienić układ sił w polskiej piłce ręcznej.

To, że dziś przegrałyśmy, oczywiście nie oznacza, że w tym sezonie nie mamy szans z Zagłębiem. Dołączą do nas jeszcze inne dziewczyny, cały zespół będzie gotowy do gry i pokażemy na co nas stać. W Łodzi kibice mocno nas wspierali, byli z nami do końca, a po meczu dali nam do zrozumienia, że jeszcze cały sezon przed nami
podkreśla Więckowska.

Trener Tetelewski: - Jeśli się zgramy po wzmocnieniach i wszystko zacznie funkcjonować, to wydaje mi się, że będziemy groźnym zespołem dla każdego.

Pierwsze mecze Superligi kobiet sezonu 2025/2026 zostaną rozegrane w środę.

TERMINARZ 1. SERII ORLEN Superligi Kobiet

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Galiczanka Lwów (środa 3 września, godz. 18)

KGHM MKS Zagłębie Lubin - Piłka Ręczna Koszalin (środa 3 września godz. 18)

Enea MKS Gniezno - Sośnica Gliwice (środa 3 września, godz. 20)

KPR Gminy Kobierzyce - Energa Start Elbląg (środa 3 września, godz. 20.30)

PGE MKS El-Volt Lublin - Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz (czwartek 11 września, godz. 18)

Superpuchar Polski
Superpuchar PolskiPawel Andrachiewicz Newspix.pl
Dwie zawodniczki drużyny piłki ręcznej w fioletowych strojach energicznie reagują podczas meczu, jedna z rękami uniesionymi w geście triumfu lub dopingu, obok siedząca koleżanka z drużyny w stroju pomarańczowym.
Superpuchar PolskiPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl
Zawodniczki dwóch drużyn piłki ręcznej gratulują sobie po meczu podczas ceremonii Superpucharu Polski, na scenie z dekoracją turniejową i napisem SUPERPUCHAR POLSKI.
Superpuchar PolskiPawel Andrachiewicz Newspix.pl

