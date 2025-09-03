Tego wyniku zazdrości im cała Polska. Już ostrzą sobie zęby
Szczypiornistki Zagłębia KGM Lublin rozpoczynają walkę o szóste mistrzostwo Polski z rzędu. Tym razem plany w ORLEN Superlidze kobiet chce im jednak pokrzyżować PGE MKS El-Volt Lublin. - Wkrótce na pewno będziemy groźniejsi - mówi Interii Paweł Tetelewski, trener lublinianek.
Zagłębie to hegemon ostatnich lat. Pięć sezonów temu odebrało mistrzostwo Polski właśnie ekipie z Lublina i do dziś go nie oddało. Lubinianki moc pokazały także w sobotę w Atlas Arenie w Łodzi, pokonując PGE MKS El-Volt w meczu o Superpuchar Polski (30:24).
- Ale nie ma mowy o tym, żeby ta porażka była dla nas niepokojąca. Gdybyśmy przegrali 15 bramkami i bez walki, to wówczas mógłby pojawić się niepokój, ale graliśmy w innym składzie. Cały sezon dopiero przed nami i liczę, że w październiku dojdą do nas cztery zawodniczki. Wówczas będziemy innym zespołem, na pewno groźniejszym - podkreśla Paweł Tetelewski, trener lublinianek.
Rozgrywająca Magdalena Więckowska: - Mogę być dumna z zespołu, bo walczyłyśmy do końca. Popełniłyśmy jednak trochę błędów, które rywalki wykorzystały. Superpuchar to jednak świetne wydarzenie i mam nadzieję, że jeszcze tu wrócimy, by zdobyć to trofeum.
Lublinianki nie przyniosły wstydu, ale też nie sprawiły, by w spotkaniu o Superpuchar pojawiły się większe emocje. Zagłębie do początku prowadziło, wypracowało sobie przewagę i trzymało przeciwniczki na bezpieczny dystans.
- Dziewczyny walczyły do końca, ale nie udało się. Mimo to należą im się pochwały. Nie spuściły głów i nie poddały się. Jestem jednak przekonany, że wkrótce będziemy mocniejsi i będziemy mieli możliwość większej rotacji. Podczas meczu o Superpuchar zabrakło zmian, nie mogłem dać odpocząć niektórym zawodniczkom - zaznacza Tetelewski.
Superliga kobiet. Kto mistrzem Polski w sezonie 2025/2026?
Superpuchar nie był jednak głównym celem PGE MKS Lublin na ten sezon. Jest nim za to pokrzyżowanie planów faworytowi rozgrywek - Zagłębiu. Co prawda głośno nikt nie zapowiada detronizacji lubinianek, ale m.in. PGE MKS oraz KPR Gminy Kobierzyce ostrzą sobie zęby, by po latach zmienić układ sił w polskiej piłce ręcznej.
To, że dziś przegrałyśmy, oczywiście nie oznacza, że w tym sezonie nie mamy szans z Zagłębiem. Dołączą do nas jeszcze inne dziewczyny, cały zespół będzie gotowy do gry i pokażemy na co nas stać. W Łodzi kibice mocno nas wspierali, byli z nami do końca, a po meczu dali nam do zrozumienia, że jeszcze cały sezon przed nami
Trener Tetelewski: - Jeśli się zgramy po wzmocnieniach i wszystko zacznie funkcjonować, to wydaje mi się, że będziemy groźnym zespołem dla każdego.
Pierwsze mecze Superligi kobiet sezonu 2025/2026 zostaną rozegrane w środę.
TERMINARZ 1. SERII ORLEN Superligi Kobiet
Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Galiczanka Lwów (środa 3 września, godz. 18)
KGHM MKS Zagłębie Lubin - Piłka Ręczna Koszalin (środa 3 września godz. 18)
Enea MKS Gniezno - Sośnica Gliwice (środa 3 września, godz. 20)
KPR Gminy Kobierzyce - Energa Start Elbląg (środa 3 września, godz. 20.30)
PGE MKS El-Volt Lublin - Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz (czwartek 11 września, godz. 18)
Piotr Jawor