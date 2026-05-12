Szybki rewanż za finał! Hitowe starcie w Piotrkowie Trybunalskim

Podopieczne Bożeny Karkut są na dobrej drodze do ponownego zdominowania rozgrywek żeńskiej piłki ręcznej w Polsce. Na początku sezonu zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin wywalczyły Superpuchar Polski w Łodzi, a kilka dni temu okazały się najlepsze podczas turnieju Final Four Pucharu Polski Kobiet w Elblągu.

- Wygranie Pucharu Polski Kobiet to fantastyczne uczucie. Ten sezon jest dla nas ciężki, długi. Bywało różnie, zdarzały się liczne kontuzje, ale teraz nie ma już co na to patrzeć. Trzeba cieszyć się z tego, że mimo wszystko potrafimy grać na najwyższym poziomie i zdobywać najważniejsze trofea - powiedziała Kinga Grzyb, skrzydłowa aktualnych mistrzyń Polski.

KRASOŃ MKS Piotrcovia zakończy sezon 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet na trzecim miejscu, a także jako finalistka Pucharu Polski Kobiet. Podopieczne Horatiu Pascy jako jedyne zdołały pokonać zarówno KGHM MKS Zagłębie Lubin, jak i PGE MKS El-Volt Lublin. Pierwsza część niedzielnego spotkania w finale Pucharu Polski Kobiet pokazała, że zespół z województwa łódzkiego potrafi nawiązać wyrównaną walkę z aktualnymi mistrzyniami Polski. Emocji nie powinno zabraknąć zatem również w środowy wieczór w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedłużyć szanse

PGE MKS El-Volt Lublin zmierzy się w Hali Globus z Enea MKS-em Gniezno. Aktualne wicemistrzynie Polski muszą wygrać to spotkanie, by pozostać w walce o końcowe zwycięstwo w ORLEN Superlidze Kobiet.

W półfinale Pucharu Polski Kobiet zespół prowadzony przez Pawła Tetelewskiego uległ KGHM MKS Zagłębiu Lubin 20:26 (10:12). To, co może martwić kibiców ze stolicy województwa lubelskiego, to sytuacja zdrowotna w zespole aktualnych wicemistrzyń Polski. O ile do gry powróciły Sylwia Matuszczyk i Daria Szynkaruk, to w meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin parkiet z powodu urazu musiały opuścić Daria Przywara i Magda Więckowska. Pierwsza z nich zdołała wrócić do gry, jednak druga mogła obserwować poczynania koleżanek jedynie z ławki rezerwowych. Warto również dodać, że we wspomnianym spotkaniu na parkiecie nie pojawiła się Aleksandra Rosiak, a kontuzjowane pozostają Patricia Lima i Maria Prieto O'Mullony.

Enea MKS Gniezno wciąż ma szansę na zajęcie czwartego miejsca na koniec sezonu ORLEN Superligi Kobiet, które zapewni występ w Pucharze Europejskim EHF. Z całą pewnością niespodzianka w meczu z aktualnymi wicemistrzyniami Polski mogłaby przybliżyć zespół do realizacji tego celu, choć kluczowe będzie ostatnie spotkanie sezonu w Kobierzycach. Warto dodać, że drużyna prowadzona przez Petera Kostkę zwyciężyła w dwóch ostatnich meczach - okazała się lepsza od KRASOŃ MKS Piotrcovii i Piłki Ręcznej Koszalin.

Emocje w Kobierzycach?

W drugim sobotnim spotkaniu zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce zmierzą się z Piłką Ręczną Koszalin. Podopieczne Herlandera Silvy muszą wygrać dwa najbliższe mecze, by zająć czwarte miejsce gwarantujące występy w Pucharze Europejskim EHF. Z całą pewnością byłaby to pewnego rodzaju rekompensata dla kibiców, którzy przyzwyczajeni zostali do systematycznego zdobywania medali w ORLEN Superlidze Kobiet - dwóch srebrnych i trzech brązowych w latach 2021-2025.

Podopieczne Dmytro Hrebeniuka mają jeszcze teoretyczne szanse na zajęcie czwartego miejsca w tabeli, jednak w ostatnich tygodniach na osiągane wyniki wpływ mają absencje w zespole. W ostatnim meczu z Enea MKS-em Gniezno zabrakło chociażby takich zawodniczek jak Ivana Arsenievska czy Jelena Knezevic, które były kluczowymi postaciami Piłki Ręcznej Koszalin w sezonie 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet.

TERMINARZ 27. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

GRUPA MISTRZOWSKA

KRASOŃ MKS Piotrcovia - KGHM MKS Zagłębie Lubin (środa 13 maja, godz. 20:30)

PGE MKS El-Volt Lublin - Enea MKS Gniezno (sobota 16 maja, godz. 16)

KPR Gminy Kobierzyce - Piłka Ręczna Koszalin (sobota 16 maja, godz. 16)

