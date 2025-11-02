Świetny występ reprezentantki Polski. Oto siódemka 8. serii ORLEN Superligi Kobiet
Hit 8. serii ORLEN Superligi Kobiet zakończył się zwycięstwem PGE MKS-u El-Volt Lublin, a na uwagę zasługuje bardzo dobra postawa Pauliny Wdowiak - 12 skutecznych interwencji i 48 % skuteczności w starciu z KPR-em Gminy Kobierzyce. Warto odnotować również 15 bramek Svitlany Havrysh w meczu z Sośnicą Gliwice.
Bramkarka: Paulina Wdowiak (PGE MKS El-Volt Lublin)
To był wyśmienity występ bramkarki wicemistrzyń Polski, która odbiła 12 piłek i zachowała 48 % skuteczności w hicie 8. serii ORLEN Superligi Kobiet! PGE MKS El-Volt Lublin zdominował KPR Gminy Kobierzyce w pierwszej połowie tego spotkania, a nie byłoby to możliwe, gdyby nie świetna dyspozycja Pauliny Wdowiak.
Lewoskrzydłowa: Dominyka Andronik (Sośnica Gliwice)
Sośnica Gliwice była bardzo bliska wywiezienia kompletu punktów z Biłgoraju, a bardzo dobrze spisywały się obie reprezentantki Litwy - Dominyka Andronik i Gabija Pilikauskaite. Pierwsza z nich świetnie kończyła kontrataki, a także była skuteczna na linii siódmego metra - łącznie zdobyła w niedzielę osiem bramek.
Lewo rozgrywająca: Svitlana Havrysh (Galiczanka Lwów)
Na tej pozycji moglibyśmy wybrać co najmniej trzy zawodniczki - świetne spotkania rozegrały Svitlana Havrysh, Gabija Pilikauskaite czy Romana Roszak. Nominacja trafia jednak zasłużenie do rąk ukraińskiej rozgrywającej, która w meczu przeciwko Sośnicy Gliwice zdobyła aż 15 bramek, 10-krotnie skutecznie egzekwując rzut karny.
Środkowa rozgrywająca: Alicia Fernández Fraga (KGHM MKS Zagłębie Lubin)
W 8. serii ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki na tej pozycji skupiły się głównie na rozgrywaniu piłek, a jedną z nich była Alicia Fernández Fraga. To właśnie ona wspólnie z Karoliną Kochaniak zastępowały na środku rozegrania nieobecną Patricię Matieli Machado. I to z bardzo dobrym skutkiem, ponieważ KGHM MKS Zagłębie Lubin rozbiło Energa Start Elbląg. Hiszpańska rozgrywająca oprócz asyst, zanotowała na swoim koncie również trzy bramki.
Prawa rozgrywająca: Kinga Jakubowska (KGHM MKS Zagłębie Lubin)
Nie mogło również zabraknąć drugiej nominacji dla zespołu z Lubina, który rozbił czwarty zespół poprzednich rozgrywek. W szeregach KGHM MKS Zagłębia Lubin po raz kolejny wyróżniała się Kinga Jakubowska, która zdobyła siedem bramek - zarówno z rozegrania, jak i skrzydła, a także skutecznie egzekwując rzuty karne.
Prawoskrzydłowa: Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)
W przypadku prawoskrzydłowych postanowiliśmy postawić na zawodniczkę PGE MKS-u El-Volt Lublin. Zarówno Adrianna Górna, jak i Dominika Szynkaruk, otrzymały podobną liczbę minut na parkiecie i obie zawodniczki zdobyły po sześć bramek. Pierwsza z nich zapisała na swoim koncie trzy trafienia z gry i trzykrotnie skutecznie egzekwowała rzut karny.
Obrotowa: Nikola Głębocka (Enea MKS Gniezno)
Podopieczne Petera Kostki rozbiły TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz, a stuprocentową skuteczność zachowały obie obrotowe - Nikola Głębocka i Oliwia Kuriata. Pierwsza z nich zdobyła pięć bramek, a druga dołożyła cztery trafienia. W naszym zestawieniu po raz drugi z rzędu umieściliśmy aktualną reprezentantkę Polski.