Świetny występ reprezentantki Polski. Oto siódemka 8. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Paulina Wdowiak (PGE MKS El-Volt Lublin)

To był wyśmienity występ bramkarki wicemistrzyń Polski, która odbiła 12 piłek i zachowała 48 % skuteczności w hicie 8. serii ORLEN Superligi Kobiet! PGE MKS El-Volt Lublin zdominował KPR Gminy Kobierzyce w pierwszej połowie tego spotkania, a nie byłoby to możliwe, gdyby nie świetna dyspozycja Pauliny Wdowiak.

Lewoskrzydłowa: Dominyka Andronik (Sośnica Gliwice)

Sośnica Gliwice była bardzo bliska wywiezienia kompletu punktów z Biłgoraju, a bardzo dobrze spisywały się obie reprezentantki Litwy - Dominyka Andronik i Gabija Pilikauskaite. Pierwsza z nich świetnie kończyła kontrataki, a także była skuteczna na linii siódmego metra - łącznie zdobyła w niedzielę osiem bramek.

Lewo rozgrywająca: Svitlana Havrysh (Galiczanka Lwów)

Na tej pozycji moglibyśmy wybrać co najmniej trzy zawodniczki - świetne spotkania rozegrały Svitlana Havrysh, Gabija Pilikauskaite czy Romana Roszak. Nominacja trafia jednak zasłużenie do rąk ukraińskiej rozgrywającej, która w meczu przeciwko Sośnicy Gliwice zdobyła aż 15 bramek, 10-krotnie skutecznie egzekwując rzut karny.

Środkowa rozgrywająca: Alicia Fernández Fraga (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

W 8. serii ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki na tej pozycji skupiły się głównie na rozgrywaniu piłek, a jedną z nich była Alicia Fernández Fraga. To właśnie ona wspólnie z Karoliną Kochaniak zastępowały na środku rozegrania nieobecną Patricię Matieli Machado. I to z bardzo dobrym skutkiem, ponieważ KGHM MKS Zagłębie Lubin rozbiło Energa Start Elbląg. Hiszpańska rozgrywająca oprócz asyst, zanotowała na swoim koncie również trzy bramki.

Prawa rozgrywająca: Kinga Jakubowska (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Nie mogło również zabraknąć drugiej nominacji dla zespołu z Lubina, który rozbił czwarty zespół poprzednich rozgrywek. W szeregach KGHM MKS Zagłębia Lubin po raz kolejny wyróżniała się Kinga Jakubowska, która zdobyła siedem bramek - zarówno z rozegrania, jak i skrzydła, a także skutecznie egzekwując rzuty karne.

Prawoskrzydłowa: Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)

W przypadku prawoskrzydłowych postanowiliśmy postawić na zawodniczkę PGE MKS-u El-Volt Lublin. Zarówno Adrianna Górna, jak i Dominika Szynkaruk, otrzymały podobną liczbę minut na parkiecie i obie zawodniczki zdobyły po sześć bramek. Pierwsza z nich zapisała na swoim koncie trzy trafienia z gry i trzykrotnie skutecznie egzekwowała rzut karny.

Obrotowa: Nikola Głębocka (Enea MKS Gniezno)

Podopieczne Petera Kostki rozbiły TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz, a stuprocentową skuteczność zachowały obie obrotowe - Nikola Głębocka i Oliwia Kuriata. Pierwsza z nich zdobyła pięć bramek, a druga dołożyła cztery trafienia. W naszym zestawieniu po raz drugi z rzędu umieściliśmy aktualną reprezentantkę Polski.

