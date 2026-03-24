Świetne Piotrkowianki. Oto siódemka 22. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Karolina Sarnecka (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

To nie był łatwy wybór, bo świetne spotkania rozegrały m.in. Karolina Sarnecka (KRASOŃ MKS Piotrcovia) czy Caroline Martins (PGE MKS El-Volt Lublin). Postanowiliśmy wyróżnić Karolinę Sarnecką, która odegrała niezwykle ważną rolę w zwycięstwie nad KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Aktualne mistrzynie Polski zdobyły jedynie 20 bramek, a bramkarka KRASOŃ MKS Piotrcovii odbiła 14 piłek, zachowując przy tym aż 47 % skuteczności.

Lewoskrzydłowa: Dominyka Andronik (Sośnica Gliwice)

Podopieczne Michała Kubisztala przegrały wprawdzie ważne starcie z Energą Startem Elbląg i grozi im udział w barażach o ORLEN Superligę Kobiet, jednak trudno nie docenić za to spotkanie lewoskrzydłowej Sośnicy Gliwice. W niezwykle ważnym starciu Dominyka Andronik zachowała bardzo wysoką skuteczność, zdobywając aż 10 bramek, w tym trzykrotnie skutecznie egzekwując rzuty karny.

Lewo rozgrywająca: Simona Szarková (TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz)

Podopieczne Ivo Vavry straciły już szansę na utrzymanie w ORLEN Superlidze Kobiet, jednak w starciu z Galiczanką Lwów były bardzo bliskie zwycięstwa w regulaminowym czasie gry. Ważną rolę na parkiecie odegrała Simona Szarková, która zdobyła 8 bramek.

Środkowa rozgrywająca: Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

To kolejna z bohaterek KRASOŃ MKS Piotrcovii, która pokonała KGHM MKS Zagłębię Lubin. Z powodu absencji zarówno Lucyny Sobeckiej, jak i Marceliny Polańskiej, to właśnie Romana Roszak wcieliła się w rolę zawodniczki prowadzącej grę, ale również egzekutorki - zdobywając 9 bramek, w tym pięciokrotnie skutecznie egzekwując rzuty karne.

Prawa rozgrywająca: Sara Kovarova (Piłka Ręczna Koszalin)

To było bardzo słabe spotkanie w wykonaniu zawodniczek Piłki Ręcznej Koszalin, które niespodziewanie wysoko przegrały z KPR-em Gminy Kobierzyce. Tego samego nie pomożemy powiedzieć o indywidualnym występie Sary Kovarovej, która zdecydowanie wyróżniła się na tle swoich koleżanek z zespołu, zdobywając tego dnia 8 bramek, myląc się jedynie trzykrotnie.

Prawoskrzydłowa: Patrycja Kozioł (KPR Gminy Kobierzyce)

Bardzo długo zastanawialiśmy się czy nominację powinna otrzymać Tatsiana Pahrabitskaya (Energa Start Elbląg), a może jedna z prawoskrzydłowych KPR-u Gminy Kobierzyce. To właśnie z występu tych zawodniczek trener Herlander Silva miał wiele powodów do zadowolenia - w pierwszej połowie Patrycja Wiśniewska zdobyła pięć bramek (100 % skuteczność dop. RED), natomiast po przerwie siedem trafień dołożyła znajdująca się obecnie w wysokiej dyspozycji Patrycja Kozioł. I to właśnie ona otrzymała od nas kolejną w tym sezonie nominację.

Obrotowa: Joanna Andruszak (PGE MKS El-Volt Lublin)

W naszym zestawieniu nie mogło również zabraknąć przedstawicielki aktualnych wicemistrzyń Polski. PGE MKS El-Volt Lublin pokonał Enea MKS Gniezno i objął pozycję lidera ORLEN Superligi Kobiet. To nie było łatwe spotkanie dla Lublinianek, jednak miały jednak w swoich szeregach m.in. Joannę Andruszak. To właśnie współpraca z obrotową wyglądała bardzo dobrze, a doświadczona zawodniczka zdobyła w tym spotkaniu aż 7 bramek.

