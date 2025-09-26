Świetne Piotrkowianki. Najlepsza Siódemka 4. serii ORLEN Superligi Kobiet
Piotrcovia Piotrków Trybunalski w znakomitym stylu pokonała PGE MKS El-Volt Lublin, dlatego w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć dominacji zawodniczek tego zespołu. Sprawdźcie, kto jeszcze znalazł się w gronie najlepszych zawodniczek 4. serii ORLEN Superligi Kobiet!
Bramkarka: Karolina Sarnecka (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)
Nie po raz pierwszy i z pewnością nie po raz ostatni wsłuchujemy się w głos kibiców ORLEN Superligi Kobiet, podążając za ich wyborem MVP czwartkowego spotkania. Pamiątkowa statuetka oraz nagroda od jednego z partnerów rozgrywek trafiły do Karoliny Sarneckiej, która obroniła 13 rzutów, notując przy tym 43% skuteczności.
Lewoskrzydłowa: Aydin Elif Sila (Piłka Ręczna Koszalin)
Podopieczne Dmytro Hrebeniuka muszą jeszcze poczekać na pierwsze ligowe zwycięstwo w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet, jednak jeśli chodzi o grę zespołu, to w meczu z Energa Startem Elbląg wyglądała ona całkiem obiecująco. Na wyróżnienie zasługuje m.in. występ tureckiej skrzydłowej, która zdobyła 7 bramek myląc się tylko raz.
Lewo rozgrywająca: Katarzyna Cygan (ENEA MKS Gniezno)
Choć zawodniczki ENEA MKS-u Gniezno musiały uznać wyższość KGHM MKS Zagłębia Lubin, trudno pominąć w naszym zestawieniu zawodniczkę, która rozegrała tego dnia bardzo dobre spotkanie. Katarzyna Cygan zdobyła w środowy wieczór osiem bramek, a kibice docenili jej występ, wybierając ją MVP meczu.
Środkowa rozgrywająca: Romana Roszak (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)
Po raz kolejny w tym sezonie postanowiliśmy docenić postawę Romany Roszak. W poprzednich spotkaniach liderka Piotrcovii wyróżniała się liczbą zdobytych bramek, tym razem chcemy zwrócić uwagę na inne jej walory. Przede wszystkim wszechstronność - zarówno w obronie, gdzie występowała na pozycjach "2" i "3", jak i w ataku, gdzie często wymieniała się rolami m.in. z Marceliną Polańską. Romana Roszak nie tylko zdobywała bramki, ale też kreowała grę, otwierając koleżankom drogę do skutecznych rzutów.
Prawa rozgrywająca: Aleksandra Zych (Energa Start Elbląg)
Podopieczne Magdaleny Stanulewicz nie pozwoliły rywalkom z Koszalina na sprawienie niespodzianki, choć spotkanie było bardzo wyrównane. W końcówce zawodniczki Piłki Ręcznej mogły jeszcze odwrócić losy meczu, jednak kluczowe bramki zdobywała m.in. Aleksandra Zych. Łącznie zapisała na swoim koncie sześć trafień i naszym zdaniem zasłużyła na miejsce w najlepszej siódemce 4. serii ORLEN Superligi Kobiet.
Prawoskrzydłowa: Natalia Janas (KGHM MKS Zagłębie Lubin)
Od początku sezonu 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet skrzydłowa KGHM MKS Zagłębia Lubin należy do najskuteczniejszych zawodniczek rozgrywek, co potwierdziła także w meczu z ENEA MKS-em Gniezno. Tym razem aż siedmiokrotnie pokonała bramkarki rywalek, a w trwającym sezonie ma już na koncie 31 trafień.
Obrotowa: Patrycja Noga (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)
W naszym zestawieniu znalazła się także trzecia zawodniczka Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Patrycja Noga była jedną z kluczowych postaci defensywy w czwartkowym spotkaniu, a właśnie solidna gra w obronie okazała się jedną z przyczyn niespodziewanego zwycięstwa nad PGE MKS-em El-Volt Lublin. Co równie istotne, dołożyła także pięć bramek i była najskuteczniejszą zawodniczką Piotrcovii.