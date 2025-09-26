Świetne Piotrkowianki. Najlepsza Siódemka 4. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Karolina Sarnecka (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Nie po raz pierwszy i z pewnością nie po raz ostatni wsłuchujemy się w głos kibiców ORLEN Superligi Kobiet, podążając za ich wyborem MVP czwartkowego spotkania. Pamiątkowa statuetka oraz nagroda od jednego z partnerów rozgrywek trafiły do Karoliny Sarneckiej, która obroniła 13 rzutów, notując przy tym 43% skuteczności.

Lewoskrzydłowa: Aydin Elif Sila (Piłka Ręczna Koszalin)

Podopieczne Dmytro Hrebeniuka muszą jeszcze poczekać na pierwsze ligowe zwycięstwo w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet, jednak jeśli chodzi o grę zespołu, to w meczu z Energa Startem Elbląg wyglądała ona całkiem obiecująco. Na wyróżnienie zasługuje m.in. występ tureckiej skrzydłowej, która zdobyła 7 bramek myląc się tylko raz.

Lewo rozgrywająca: Katarzyna Cygan (ENEA MKS Gniezno)

Choć zawodniczki ENEA MKS-u Gniezno musiały uznać wyższość KGHM MKS Zagłębia Lubin, trudno pominąć w naszym zestawieniu zawodniczkę, która rozegrała tego dnia bardzo dobre spotkanie. Katarzyna Cygan zdobyła w środowy wieczór osiem bramek, a kibice docenili jej występ, wybierając ją MVP meczu.

Środkowa rozgrywająca: Romana Roszak (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Po raz kolejny w tym sezonie postanowiliśmy docenić postawę Romany Roszak. W poprzednich spotkaniach liderka Piotrcovii wyróżniała się liczbą zdobytych bramek, tym razem chcemy zwrócić uwagę na inne jej walory. Przede wszystkim wszechstronność - zarówno w obronie, gdzie występowała na pozycjach "2" i "3", jak i w ataku, gdzie często wymieniała się rolami m.in. z Marceliną Polańską. Romana Roszak nie tylko zdobywała bramki, ale też kreowała grę, otwierając koleżankom drogę do skutecznych rzutów.

Prawa rozgrywająca: Aleksandra Zych (Energa Start Elbląg)

Podopieczne Magdaleny Stanulewicz nie pozwoliły rywalkom z Koszalina na sprawienie niespodzianki, choć spotkanie było bardzo wyrównane. W końcówce zawodniczki Piłki Ręcznej mogły jeszcze odwrócić losy meczu, jednak kluczowe bramki zdobywała m.in. Aleksandra Zych. Łącznie zapisała na swoim koncie sześć trafień i naszym zdaniem zasłużyła na miejsce w najlepszej siódemce 4. serii ORLEN Superligi Kobiet.

Prawoskrzydłowa: Natalia Janas (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Od początku sezonu 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet skrzydłowa KGHM MKS Zagłębia Lubin należy do najskuteczniejszych zawodniczek rozgrywek, co potwierdziła także w meczu z ENEA MKS-em Gniezno. Tym razem aż siedmiokrotnie pokonała bramkarki rywalek, a w trwającym sezonie ma już na koncie 31 trafień.

Obrotowa: Patrycja Noga (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

W naszym zestawieniu znalazła się także trzecia zawodniczka Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Patrycja Noga była jedną z kluczowych postaci defensywy w czwartkowym spotkaniu, a właśnie solidna gra w obronie okazała się jedną z przyczyn niespodziewanego zwycięstwa nad PGE MKS-em El-Volt Lublin. Co równie istotne, dołożyła także pięć bramek i była najskuteczniejszą zawodniczką Piotrcovii.

Łukasz Skorupski obronił rzut karny w meczu Aston Villa - Bologna. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport