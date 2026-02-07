Świetne Koszalinianki! Siódemka 18. serii ORLEN Superligi Kobiet!
Kibice ORLEN Superligi Kobiet byli świadkami kolejnej niespodzianki w wykonaniu zawodniczek Piłki Ręcznej Koszalin, a pierwszoplanowe role w zwycięstwie odegrały Mai Gomaa i Jelena Knezevic. Kto jeszcze zasłużył na nominację?
Bramkarka: Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin)
Reprezentantka Egiptu po raz kolejny udowodniła, że należy do ścisłego grona najlepszych zawodniczek na swojej pozycji w ORLEN Superlidze Kobiet. Mai Gomaa zanotowała 19 skutecznych interwencji w meczu z Enea MKS-em Gniezno, osiągając aż 41 procent skuteczności.
Lewoskrzydłowa: Kinga Grzyb (KGHM MKS Zagłębie Lubin)
To kolejna nominacja dla doświadczonej skrzydłowej KGHM MKS Zagłębia Lubin, która niedawno przedłużyła o kolejny rok umowę z zespołem aktualnych mistrzyń Polski. W spotkaniu z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz Kinga Grzyb zdobyła dziewięć bramek, powtarzając wyczyn z meczu przeciwko Energa Startowi Elbląg.
Lewo rozgrywająca: Jelena Knezevic (Piłka Ręczna Koszalin)
W środowy wieczór w Gnieźnie miał miejsce popis dwóch zawodniczek - Katarzyny Cygan (Enea MKS Gniezno) i Jelena Knezevic (Piłka Ręczna Koszalin). Pierwsza z nich zdobyła 14 bramek, a druga 12 trafień. To był bardzo trudny wybór, jednak wybraliśmy zawodniczkę zwycięskiego zespołu, a więc rozgrywająca pochodzącą z Serbii.
Środkowa rozgrywająca: Lucyna Sobecka (KRASOŃ Piotrcovia Piotrków Trybunalski)
W zestawieniu najlepszych zawodniczek 18. serii ORLEN Superligi Kobiet wyróżniliśmy także Lucynę Sobecką z KRASOŃ Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Kluczowy moment meczu z Sośnicą Gliwice przypadł na pierwszy kwadrans drugiej połowy, gdy rozgrywająca prowadziła grę zespołu z Piotrkowa Trybunalskiego. Lucyna Sobecka nie zawiodła również na linii siódmego metra i zakończyła spotkanie z dorobkiem czterech bramek.
Prawa rozgrywająca: Diana Dmytryshyn (Galiczanka Lwów)
Bohaterką aktualnych mistrzyń Ukrainy została Svitlana Havrysh, która zdobyła zwycięską bramkę dla zespołu w ostatnich sekundach spotkania. Na przestrzeni całego meczu wyróżniała się natomiast Diana Dmytryshyn, autorka ośmiu bramek dla Galiczanki Lwów.
Prawoskrzydłowa: Patrycja Kozioł (KPR Gminy Kobierzyce)
KPR Gminy Kobierzyce przegrał z Galiczanką Lwów, jednak na wyróżnienie zasługuje postawa Patrycji Kozioł. W drugiej części spotkania zdobywała ona ważne bramki dla dolnośląskiego zespołu, czterokrotnie pokonując Mariię Poliak i myląc się tylko raz.
Obrotowa: Joanna Drabik (KGHM MKS Zagłębie Lubin)
Doświadczona obrotowa w ostatnich latach ceniona jest przede wszystkim za grę w obronie, jednak spotkanie z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz potwierdziło, że potrafi być również ogromnym zagrożeniem w ataku - zdobyła pięć bramek i wywalczyła rzut karny.