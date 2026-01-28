Świetne Gliwiczanki! Siódemka 16. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Aleksandra Hypka (Enea MKS Gniezno)

To nie był łatwy wybór, ponieważ świetne spotkanie rozegrała m.in. Monika Maliczkiewicz (KGHM MKS Zagłębie Lubin). Zdecydowaliśmy się jednak postawić na bramkarkę Enea MKS-u Gniezno, która była mocnym punktem zespołu na przestrzeni całego spotkania, notując 14 interwencji i 41 % skuteczności.

Lewoskrzydłowa: Joanna Gadzina (KRASOŃ Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Klub z województwa łódzkiego nieoczekiwanie stracił dwa punkty w starciu z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz, jednak bardzo dobre spotkanie rozegrała Joanna Gadzina. Lewoskrzydłowa potwierdziła bardzo dobrą dyspozycję prezentowaną w obecnym sezonie i zdobyła siedem bramek dla KRASOŃ Piotrcovii Piotrków Trybunalski.

Lewo rozgrywająca: Katarzyna Cygan (Enea MKS Gniezno)

Na pozycji lewego rozegrania postanowiliśmy wyróżnić Katarzynę Cygan, która zdobyła siedem bramek dla Enea MKS-u Gniezno w meczu z Energa Startem Elbląg. Reprezentantka Polski ma już na swoim koncie 73 bramki w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet.

Środkowa rozgrywająca: Karolina Mokrzka (Sośnica Gliwice)

W ostatnich tygodniach bardzo dobrze na parkietach ORLEN Superligi Kobiet radzą sobie zawodniczki Sośnicy Gliwice, które pokonały kolejno Energa Start Elbląg, TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz i Piłkę Ręczną Koszalin. W ostatnim spotkaniu wyśmienicie spisywała się Karolina Mokrzka, która nie tylko prowadziła grę gliwiczanek, ale również wcieliła się w rolę egzekutorki - 11 bramek zdobytych na 12 oddanych rzutów.

Prawa rozgrywająca: Kinga Jakubowska (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

W naszym zestawieniu nie mogło również zabraknąć nominacji dla KGHM MKS Zagłębia Lubin, które pokonało KPR Gminy Kobierzyce w hicie 16. serii ORLEN Superligi Kobiet. W rolę egzekutorki wcieliła się Kinga Jakubowska, autorka 11 bramek. To właśnie wychowanka KPR-u Gminy Kobierzyce sprawiła najwięcej problemów defensywie brązowych medalistek poprzednich rozgrywek.

Prawoskrzydłowa: Daria Szynkaruk (PGE MKS El-Volt Lublin)

To był trudny wybór, ponieważ dobre spotkanie rozegrały zarówno Daria Szynkaruk (PGE MKS El-Volt Lublin), jak i Zofia Bartkowiak (Enea MKS Gniezno). Zdecydowaliśmy się jednak postawić na prawoskrzydłową aktualnych wicemistrzyń Polski, która w trakcie trzydziestu minut zdobyła siedem bramek, a także wywalczyła dwa rzuty karne dla zespołu z Lublina.

Obrotowa: Kinga Strózik (Sośnica Gliwice)

Trener Michał Kubisztal może być zadowolony z postawy swoich zawodniczek, a wyróżniła się w tym gronie m.in. Kinga Strózik. Obrotowa Sośnicy Gliwice nie tylko pełniła ważną rolę w obronie, ale także dołożyła 4 bramki, zachowując przy tym 100 % skuteczność.

