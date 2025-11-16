Świetna Hypka. Ostatnie nominacje przed mistrzostwami świata

Bramkarka: Aleksandra Hypka (Enea MKS Gniezno)

To był wyśmienity mecz bramkarki Enea MKS-u Gniezno, która popisała się wyżej wymienioną skutecznością w zwycięskim spotkaniu z Sośnicą Gliwice! Warto dodać, że były to w większości interwencje w stuprocentowych sytuacjach, a sposobu na bramkarkę nie mogły znaleźć m.in. obrotowe zespołu z województwa śląskiego.

Lewoskrzydłowa: Wiktoria Kostuch (KPR Gminy Kobierzyce)

To był niezwykle trudny wybór, ponieważ na wyróżnienie zasługiwały m.in. Aydin Elif Sila (Piłka Ręczna Koszalin) czy Joanna Gardzina (Piotrcovia Piotrków Trybunalski). Nie mogliśmy jednak przejść obok wyśmienitego występu skrzydłowej KPR-u Gminy Kobierzyce, która w Elblągu zdobyła aż 11 bramek, myląc się tylko raz.

Lewo rozgrywająca: Mariane Oliveira Fernandes (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To był wyśmienity tydzień w wykonaniu brazylijskiej rozgrywającej, która w meczu z Piłką Ręczną Koszalin zdobyła aż 10 bramek! Bardzo dobrą dyspozycję potwierdziła ona również kilka dni później w meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europejskiej Kobiet, dokładając w meczu z PGE MKS-em El-Volt Lublin kolejne 9 trafień!

Środkowa rozgrywająca: Nusa Fegic (Enea MKS Gniezno)

Pierwszoplanową rolę w meczu z Sośnicą Gliwice odgrywała Aleksandra Hypka, jednak trudno nie docenić również drugiej zawodniczki - Nusy Fegic. Słoweńska rozgrywająca nie tylko asystowała koleżankom, ale również sama wcieliła się w liderkę pod względem zdobytych bramek, dokładając tym razem 6 trafień.

Prawa rozgrywająca: Oliwa Domagalska (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Na prawej stronie rozegrania zdecydowaliśmy się zgodzić z wyborem kibiców, którzy wybrali Oliwię Domagalską najlepszą zawodniczką niedzielnego spotkania z Galiczanką Lwów. Wybór był jak najbardziej uzasadniony, ponieważ rozgrywająca Piotrcovii zdobyła 6 bramek, zachowując 100 % skuteczność podczas wykonywania rzutów karnych.

Prawoskrzydłowa: Oleksandra Furmanets (Piłka Ręczna Koszalin)

Trudno nie umieścić w tym gronie żadnej z zawodniczek Piłki Ręcznej Koszalin, która postawiła trudne warunki aktualnym mistrzyniom Polski z Lubina. Postanowiliśmy po raz drugi z rzędu docenić Oleksandrę Furmanets, która zdobyła 5 bramek dla swojego zespołu i zachowała sto procent skuteczności

Obrotowa: Patrycja Noga (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Także na pozycji obrotowej nasz wybór pokrywa się z ubiegłotygodniowymi nominacjami. Patrycja Noga to jednak gwarancja bardzo dobrej gry. Tym razem zawodniczka Piotrcovii Piotrków Trybunalski zdobyła trzy bramki, a także wywalczyła rzut karny.

Polsat Sport Polsat Sport

Piłka ręczna David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Aleksandra Hypka w bramce ORLEN Superliga materiały prasowe

Mecz piłki ręcznej © Paweł Bejnarowicz materiały prasowe